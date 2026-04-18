الزوايدة يدعو إلى التمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ قيم الانتماء الحقيقي للوطن والقيادة

4 ساعات ago
وطنا اليوم _

بقلم : حسن علي الزوايده

في مشهدٍ يعكس عمق الانتماء وصدق الولاء، وجّه الشيخ علي بن محمد الزوايده كلمة صادقة ومؤثرة إلى شباب عشيرة الزوايده، داعيًا إياهم إلى التمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ قيم الانتماء الحقيقي للوطن والقيادة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

وأكد الشيخ الزوايده في كلمته أن قوة الأوطان لا تُقاس إلا بوعي أبنائها، وأن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل وصون المكتسبات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضعف وحدة الصف أو يشتت البوصلة الوطنية.

كما أشار إلى أن الانتماء ليس مجرد شعارات تُرفع، بل هو سلوك يومي وموقف ثابت يُترجم بالعمل والإخلاص والتضحية، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية في هذه المرحلة، وأن يحملوا رسالة الوطن بكل أمانة ووعي.

وفي هذا السياق، يتقدم أبناء المجتمع بجزيل الشكر والتقدير للشيخ علي بن محمد الزوايده على جهوده الكبيرة في تعزيز الوعي الوطني بين الشباب، وحرصه الدائم على توجيههم نحو ما يخدم وطنهم ويعزز من تماسكهم ووحدتهم .


