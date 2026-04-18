الفحيص تحتفل باليوم الوطني للعَلَم الأردني

وطنا اليوم – ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني للعَلَم الأردني شهدت الفحيص احتفالاً وطنياً مميزاً ، أقامته مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس – نادي شباب الفحيص بمشاركة كشافة ومرشدات قلب مريم الطاهر وبرعاية بلدية الفحيص.

وجاء الاحتفال على دوار شاكر حيث تزين المكان بالأعلَام الأردنية، وسط حضور لافت من الأهالي والفعاليات الشبابية في أجواء وطنية عبرت عن الاعتزاز بالراية الأردنية ومعاني الانتماء والولاء

وتضمن الحفل فقرات كشفية ووطنية متنوعة أكدت على دور الحركة الكشفية في تعزيز قيم المواطنة والعمل الجماعي إلى جانب مشاركة فاعلة من مختلف الفئات العمرية

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه المشاركة تأتي تجسيداً لمعاني الفخر بالوطن والالتفاف حول رموزه وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب، داعين إلى استمرار مثل هذه الفعاليات الوطنية الجامعة

واختتم الاحتفال وسط تفاعل كبير من الحضور الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تجسد وحدة الأردنيين واعتزازهم بعَلَمهم.