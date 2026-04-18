مذكرة تعاون بين جامعة فيلادلفيا والمدن الصناعية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل

وقّعت جامعة فيلادلفيا مذكرة تعاون مع شركة المدن الصناعية الأردنية، بهدف تعزيز فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، في إطار توجه استراتيجي لتأهيل الكفاءات الشابة ورفع جاهزيتها المهنية.

ووقّع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، فيما وقّعها عن الشركة مديرها العام السيد عدي سعد عبيدات، بما يعكس حرص الجانبين على ترسيخ شراكة مؤسسية بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي.

وتنص المذكرة على تطوير أطر التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تبادل الخبرات بين الجانبين، وتنظيم ورش العمل والندوات والأنشطة المتخصصة التي تخدم المجتمع المحلي، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي التطبيقي، ورعاية الأنشطة الأكاديمية التي تنفذها الجامعة.

كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ برامج تأهيلية وتمهيدية للطلبة، تتناول مهارات الحياة، وريادة الأعمال، وأخلاقيات العمل، بمشاركة خبراء وممثلين من القطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد الطلبة بصورة أكثر تكاملاً قبل انخراطهم في بيئة العمل.

وتتضمن المذكرة أيضاً تنسيق الجهود بين الجانبين لتوفير بيئات تدريبية تطبيقية داخل المنشآت الصناعية، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واعتماد آليات تقييم منهجية لأداء المتدربين، إلى جانب دعم فرص تشغيل المتميزين منهم ضمن الشركات العاملة في المدن الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح أن هذه الشراكة تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز التعلم التطبيقي، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الإنتاج، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون كفايات مهنية قادرة على مواكبة التحولات في سوق العمل.

بدوره، بيّن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عدي سعد عبيدات أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة بدعم جهود تطوير رأس المال البشري، من خلال إتاحة بيئات تدريبية حقيقية داخل المدن الصناعية، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصناعي ويسهم في رفع تنافسية الكوادر الوطنية.

ويين السيد عدي عبيدات أن هذه المذكرة تعد الثامنة التي توقعها مع القطاع الأكاديمي بهدف دمج الأكاديميا مع الصناعة بهدف تسخير الإمكانيات العلمية والبحثية التي تملكها الجامعات لخدمة القطاع الصناعي بالمقابل تسخير القدرات الصناعية لخدمة الجامعات وطلبتها من خلال توفير بيئة عمل تطبيقية وتدريبية.

يٌشار الى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعمل على انشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية على نطاق يشمل كافة محافظات المملكة حيث تساهم الشركة في تهيئة البيئة الاستثمارية وتوفير عناصر البنية التحية المتكاملة من خلال مدنها الصناعية التي وصل عددها لغاية اليوم 9 مدن صناعية تضم مايقارب 980 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار أردني.