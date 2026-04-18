15 ألف مشارك في “أردننا جنة” خلال أسبوعين من انطلاقه

58 دقيقة ago
وطنا اليوم _

سجل برنامج “أردننا جنة” إقبالاً لافتاً منذ انطلاقه، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 15 ألف مشارك خلال الأسبوعين الماضيين، توزعوا على 429 رحلة وحافلة، بمشاركة 429 دليلاً سياحياً، و71 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 35 مطعماً و42 فندقاً ومخيماً سياحياً.

وقال مدير البرنامج والناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور أحمد الرفاعي، إن برامج المبيت في مدينة البترا شهدت مشاركة نحو 2714 مشاركاً خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى 154 مشاركاً قاموا بالحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة، ما يعكس تنوع أنماط المشاركة والإقبال على الوجهات السياحية.

وسجلت محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة) طلباً متزايداً من المشاركين، كما شهدت الوجهات الجديدة التي تم استحداثها مثل عراق الأمير وأم الرصاص إقبالاً لافتاً، فيما توزع باقي الزوار على عدد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة، لا سيما مأدبا وجرش، في مؤشر واضح على تنوع المنتج السياحي الأردني وقدرته على استقطاب مختلف الشرائح.

ويأتي برنامج “أردننا جنة”، المدعوم من وزارة السياحة والآثار، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي وتعزيز السياحة الداخلية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتحفيز الحركة الاقتصادية في مختلف المناطق.

ويجسد البرنامج، نهج الشمولية في تنشيط القطاع السياحي، من خلال إشراك مختلف مكوناته، بما يشمل مكاتب السياحة والسفر، وقطاع النقل السياحي، والمطاعم، والفنادق، والمخيمات، والأدلاء السياحيين، ومحلات التحف الشرقية، إلى جانب التجارب السياحية المتنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توسيع الأثر الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية في أنحاء المملكة.


24 ساعة
14:03

الحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)

13:36

مذكرة تعاون بين جامعة فيلادلفيا والمدن الصناعية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل

13:35

الأردن وسوريا … خطوات كبيرة نحو شراكة اقتصادية اكثر عمقا

13:31

“صناعة عمّان” ومشروع GIZ I-PSD ينظمان فعالية لدعم الابتكار الصناعي

13:28

الزوايدة يدعو إلى التمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ قيم الانتماء الحقيقي للوطن والقيادة

12:14

” صناعة عمّان” ومشروع GIZ I-PSD ينظمان فعالية لدعم الابتكار الصناعي

12:12

دور الإعلامي الأبق والإعلامي الصادق في تكوين المجتمع ومصداقية الدولة

12:10

الفحيص تحتفل باليوم الوطني للعَلَم الأردني

11:51

عن غزة التي خرجت من حسابات الحرب والسلام

11:46

نقابة الممرضين تطلق جائزة “التميز التمريضي والقبالة لعام 2026”

11:34

وزير الإدارة المحلية يبدع في تنشيط المجالس البلدية ،،،،

11:31

الضمان بين دراستين إكتواريتين؛ فارق كبير يحتاج إلى تفسير

وفيات
الحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026