قوة أمنية تطبق قواعد الاشتباك وتلقي القبض في الرويشد على مهربين ومطلوبين يرتبطون بعصابات إقليمية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة خاصّة وفرق مكافحة المخدرات داهمت اليوم مكان وجود أحد أخطر المطلوبين بقضايا تهريب المخدرات عبر الحدود والمصنف بالخطر والمرتبط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات والمشتبه به الرئيس بمحاولة تهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرات عبر الحدود بواسطة المناطيد وبالاتفاق مع عصابات لتهريب المخدرات في دولة مجاورة والتي أعلنت القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي- عن إحباطها قبل أيام وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية وادارة مكافحة المخدرات

وتابع الناطق الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد وعمل استخباري طويل وجمع للمعلومات ومتابعة وتحقيق في عدد من قضايا التهريب والتي تمكّنت القوات المسلّحة من إحباطها خلال الأيام الماضية وكانت نتيجتها تحديد أحد أخطر المطلوبين في تلك القضايا .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المشتبه به بادر وبرفقته شخصان آخران فور مداهمته بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم ، وتمكنت القوة الأمنيّة من السيطرة عليهم وضبط ثلاثتهم، وتبيّنت إصابة المطلوب الرئيس وأحد الأشخاص برفقته وجرى إسعافهما لأقرب مستشفى، فيما وتم ضبط كافة الأسلحة النارية التي استخدمها المطلوبون وبعض المهمات المستخدمة في عمليات التهريب.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية المشتركة والتي نستهدف خلالها اجتثاث جذور المخدرات وإيقاف عمليات التهريب وقطع الطريق على تجار ومهربي المخدرات وإيقاف تهديدهم لأمن المجتمع وسلامة أفراده، مشدداً أنه لن يتم التهاون مع تلك الفئة من تجّار الموت وستكون القوات الأمنيّة لهم بالمرصاد وبكل حزم وحسم وقوة.