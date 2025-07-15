بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

علاج ورم نادر بالأشعة لطفل في مستشفى الملك المؤسس

39 ثانية ago
علاج ورم نادر بالأشعة لطفل في مستشفى الملك المؤسس

وطنا اليوم:نجح فريق طبي من المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، في علاج طفل يعاني من ورم نادر يُعرف بـ”الورم الوعائي الكبوسي الشكل”.
وقال الدكتور ليث السمهوري، الذي أشرف على العلاج، إن الطفل (3 أعوام) يعاني منذ ولادته من الورم الوعائي الكبوسي المصحوب بـمتلازمة كاساباخ-ميريت، وهي حالة خطرة تتمثل في انخفاض شديد في عدد الصفائح الدموية، واضطرابات في تخثر الدم.
وأضاف أن فريقًا طبيًا متعدد التخصصات تابع حالته، وأخضعه لمختلف البروتوكولات العلاجية المتعارف عليها عالميًا، ثم حوّله للعلاج بالأشعة كحلٍّ نهائي، بعد مشاورات بين أعضاء الفريق.
وبيّن أن صور الرنين المغناطيسي أظهرت وجود كتلة نسيجية في الجهة الخلفية من الطرف السفلي الأيمن، بخصائص متوافقة مع تشخيص الورم الوعائي الكبوسي، فتقرّر علاجه باستخدام جرعات مخففة من الأشعة، موزعة على أربع جلسات يوميًا، تحت التخدير الكامل.
وأشار إلى حدوث تحسّن سريري واضح في التورم والألم، وعدم ظهور أي آثار جانبية مرتبطة بالعلاج الإشعاعي، مبينًا أنه يمكن اللجوء إلى نفس البروتوكول العلاجي في حال عودة التورم مستقبلاً.
من جهته، أكد مدير عام مستشفى الملك المؤسس، الدكتور حسان البلص، أن المستشفى يحرص على توفير البنية التحتية والتقنيات المتطورة، لتمكين الكوادر الطبية من تقديم رعاية مثلى تُواكب التطور العلمي، معبرًا عن اعتزازه بهذه الإنجازات.
وقال مدير الدائرة الطبية، الدكتور عاصم القضاة، إن مثل هذا النجاح في علاج بعض الأمراض النادرة والمستعصية، يُعد حلقة في سلسلة نجاحات مماثلة تميّز بها أطباء المستشفى في جميع التخصصات، ما يدل على مستوى التدريب العالي والكفاءة المهنية المتميزة التي يتمتع بها الأطباء.
ويُعد الورم الوعائي الكبوسي الشكل ورمًا وعائيًا نادرًا وحميدًا، يظهر غالبًا خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، ويتسم بطابعه العدواني الموضعي، وقد يترافق مع متلازمة كاساباخ-ميريت التي تُعد مهددة للحياة.
ويُقدّر معدل الإصابة العالمي بحوالي 0.07 حالة لكل 100 ألف طفل سنويًا، مع أقل من 500 حالة موثقة عالميًا في الأدبيات الطبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

شخصيات فلسطينية تثمن موقف الملك في حماية مقدسات القدس

19:10

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية لتصنيع مستحضرات التجميل بشكل مخالف

19:08

السياحة : تحسن المؤشرات لم ينعكس بشكل متوازن على جميع المناطق

19:04

الأردن يرحب بقرار حكومة سوريا وقف إطلاق النار في محافظة السويداء

19:02

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي قبيلة بني صخر وآل قمحية

17:39

رسالة انتقاد من موظف سابق لوزير الشباب: أين ذهبت روح الوزارة

17:00

أ.د. حمدان بالمؤتمرالعربي في الاردنية : الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية للعملية التعليمية ولمجتمع رقمي آمن

16:59

تهنئة وتبريك الى ابن العم ابراهيم النجادا ابو وسام وزوجته الفاضله ام وسام بمناسبة تخرج ابنهما خالد

16:55

تطوير المناهج: إدراج الثقافة المالية في منهاج 4 صفوف

16:51

تعيينات جديدة في الأمن العام تشمل 4 مساعدين ومفتشا (أسماء)

16:23

هل تعرف أن النوم يمر بمراحل مختلفة…؟

16:03

أنا بخير .. لطفي لبيب يتعرض لجلطة دماغية جديدة

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025وفيات الأحد 13-7-2025