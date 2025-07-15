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الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية لتصنيع مستحضرات التجميل بشكل مخالف

دقيقتان ago
الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية لتصنيع مستحضرات التجميل بشكل مخالف

وطنا اليوم:داهمت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء برئاسة مديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وبالتعاون مع الإدراة الملكية لحماية البيئة، ومركز أمن الشميساني، ومركز أمن وقائي الشميساني، شقة سكنية لتصنيع مستحضرات التجميل بشكل مخالف.
وقال مهيدات في بيان صحفي، أن المداهمة نتج عنها ضبط مواد سريعة الاشتعال تدخل في صناعة مواد التجميل، وتشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأضاف أن المؤسسة باشرت بإجراءات إحالة القائمين على الشقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، هذا وشارك في المداهمة رئيس قسم التفتيش الدوائي، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.


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