بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

توتر دامٍ في السويداء.. عشرات الضحايا بصدامات بين عشائر البدو وفصائل محلية

5 ثواني ago
توتر دامٍ في السويداء.. عشرات الضحايا بصدامات بين عشائر البدو وفصائل محلية

وطنا اليوم:تصاعدت الاشتباكات المسلحة، اليوم الأحد، في مدينة السويداء بين فصائل محلية ومجموعات من عشائر البدو، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط توتر أمني متزايد في حي المقوس شرقي المدينة.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين، في حين أفاد “تجمع عشائر الجنوب” بمقتل شابين من أبناء العشائر وإصابة سبعة آخرين إثر المواجهات، بالإضافة إلى مقتل ثلاث نساء من العشائر من جراء القصف على حي المقوس.
واندلعت المواجهات عقب حادثة سلب على طريق دمشق – السويداء استهدفت سيارة تاجر، أعقبها عمليات خطف متبادل داخل المحافظة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة، وتسببت بأضرار في منازل المدنيين في عدة أحياء من المدينة.
من جانبه، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور في بيان رسمي، إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والحوار.
وقال “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائر لاحتواء التوتر”، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في حماية السوريين واستعادة حقوقهم.
كما حذر البكور، من محاولات إيقاع الفتنة أو دفع الأمور نحو الطريق المسدود بحسب البيان.

الشيخ الحناوي يناشد بوقف التصعيد
وأصدر الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، بياناً دعا فيه جميع الأطراف إلى الاحتكام للعقل ووقف التصعيد فوراً، محذّراً من الفتنة التي “لا تخدم إلا أعداء الوحدة وتُهدد السِّلم الأهلي”.
وشدد البيان على أن الكرامة لا تُصان بالسلاح بل بالعقل، ولا تُسترد بالخطف بل بالحكمة، موجهاً نداء إلى الرئيس أحمد الشرع ووجهاء العشائر للتحرك العاجل لـ”وأد الفتنة وكفّ يد العبث وحماية الكرامات”.

قطع الطرق وإجراءات أمنية
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة “السويداء 24” أن قوى الأمن الداخلي أوقفت حركة السير على طريق دمشق – السويداء من جهة حاجز المسمية وعدة حواجز أخرى، عقب محاولات استهداف للمارة وعمليات قطع طرق.
وأوضحت أن عدداً من المواطنين أُجبروا على التوقف عند الحواجز الأمنية لحين إعادة فتح الطريق، حفاظاً على سلامتهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

بريطانيا تقدم 5.5 مليون جنيه استرليني لدعم اللاجئين في الأردن

19:15

Orange Jordan Empowers Youth by Sponsoring Job Fairs at Several Universities

19:13

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : دروسٌ أردنية تُعَلّم

19:09

الفريق الأردني لمكافحة حرائق الساحل السوري يخمد جميع القطاعات التي كان مسؤولا عنها

19:06

اخر قرارات رئاسة الوزراء

18:23

هيئة شباب كلنا الأردن تطلق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية في مادبا

16:55

رئيس جامعة عمان الأهلية يتسلم راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026

16:52

بلدية اربد :تأخر مشروع حسبة الجورة سببه أخطاء بالتصميم

16:51

العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وقيادات كنسية من محافظة الكرك

16:16

بسبب ترامب.. استنفار أمني غير مسبوق في نهائي مونديال الأندية

16:09

لاستكمال عربات جدعون .. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر قرار الحسم

15:43

الأونروا: تصاعد حالات سوء التغذية بغزة وسط نقص حاد بالإمدادات الطبية

وفيات
وفيات الأحد 13-7-2025وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025