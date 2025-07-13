حماية المستهلك تحذر المواطنين من التعامل والشراء من صفحات التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم:حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين من الاعلانات الوهمية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي غير المرخصة والتي يتم الترويج فيها لسلع ومنتجات مغشوشة حيث يتم تضليل وخداع المواطنين من قبل هذه الصفحات وتكبيدهم امولا هم في امس الحاجة اليها.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية انه ومن خلال متابعتنا لمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي شكاوى من المواطنين تتعلق بالترويج من قبل صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات غذائية واجهزة كهربائية وملابس واحذية وغيرها من السلع تباع على انها سلع اصلية وخالية من اية عيوب وهي في الواقع سلع ومنتجات مغشوشة وغير اصلية ولا تتوفر فيها شروط السلامة العامة.

وأضاف الدكتور عبيدات أن اخطر انواع الترويج هو الترويج للمنتجات الغذائية والكهربائية التي يتم بيعها للمواطنين عبر شركات توصيل لا تعطي اي معلومات عن هذه الصفحات حيث يتبين لاحقا ان ما تم شراؤه هو منتجات وسلع مغشوشة واحيانا تحتوي على اضافات تؤثر على صحة وسلامة الانسان بالاضافة الى التلاعب بأوزانها أو بتاريخ صلاحية انتاجها ، اما السلع الكهرائية فهي في الغالب اجهزة مقلدة للماركات العالمية الاصلية والتي تتعطل من اول استعمال وبعضها يتسبب في مشاكل في الكهرباء ربما قد تؤدي الى تماس كهرائي أو حريق يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم الشراء من اية صفحات على منصات التواصل الاجتماعي الا بعد التأكد من أن هذه الصفحات هي صفحات رسمية وموثقة ومسجلة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة واخذ فاتورة شراء وكفالة لحفظ حقوقهم قي حالة حدوث اعطال أو خلل أو ان تكون المواذ الغذائية غير صالحة للاستخدام البشري والتوجه الى الجهات الرسمية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه الصفحات .

كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة وخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الى تنبيه وتحذير المواطنين من خطورة الشراء من خلال هذه الصفحات الوهمية وذلك من خلال تنظيم وعمل حملات توعوية وارشادية للمواطنين من اجل عدم الشراء من هذه الصفحات وايقاع اشد العقوبات بحق اصحابها.