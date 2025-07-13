الداخلية تتدخل لحل أزمة التذاكر والازدحام على جسر الملك حسين

وطنا اليوم:وجه وزير الداخلية مازن الفراية، بضرورة معالجة جميع الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالخدمات المقدمة على جسر الملك حسين وآلية عمل منصة حجز المسافرين الإلكترونية.

وتفقد الفراية صباح الأحد، جسر الملك حسين واطلع على سير العمل هناك، والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين من وإلى الأردن، بحسب الناطق باسم الوزارة عبد الكريم أبو دلو.

وقال أبو دلو، إن الوزير اتخذ جملة من القرارات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وضبط كافة الأمور المتعلقة بآلية عمل المنصة الإلكترونية، أهمها تحديد عدد البطاقات التي تُباع للشخص الواحد، وتعديل آلية عمل نظام “VIP” ليصبح إلكترونيًا بدلًا من الحجز من نافذة التذاكر في الجسر.

وأضاف أبو دلو أن القرارات ستسهم في حل المشكلات، وسيلحظ المسافرون اعتبارًا من اليوم الأحد فرقًا جوهريًا في التعامل والإجراءات المتبعة في جسر الملك حسين، مؤكدًا أن الوزير وجه الأجهزة المعنية في الجسر بمعالجة جميع شكاوى وملاحظات المسافرين حول المنصة فورًا.

وبين أن الوزارة ستعمل على تحديد عدد البطاقات المباعة عبر المنصة للشخص الواحد، وتوجيه شركة “جت” لنقل الركاب المشغّلة للمنصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لوضع مجموعة من التعليمات والإرشادات على التذكرة تتعلق بمواعيد الرحلات ووقت حضور المسافرين.

وأوضح إن حضور المسافرين في وقت مبكر قبل موعد سفرهم بساعات يتسبب بازدحام على الجسر، داعيًا المسافرين إلى الحضور قبل موعد سفرهم بنصف ساعة فقط، حتى لا يضطروا للانتظار طويلًا أو يتسببوا بأزمة في الجسر.

ودعا المسافرين إلى شراء البطاقات من مصادر موثوقة حتى لا يتم استغلالهم في أسعارها.

وانطلقت الاثنين الموافق 23 حزيران الماضي، خدمة حجز المسافرين على جسر الملك حسين من خلال الحجز الإلكتروني فقط، عبر منصة حجز متخصصة أُعدّت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يحقق أفضل السبل لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدّمة على جسر الملك حسين.

وبيّـن الرئيس التنفيذي لجت لنقل الركاب خالد اللحام، أن المنصة ستكون متاحة للحجز اعتباراً من التاريخ المحدد فقط، ولن يتم قبول أي حجوزات ورقية بعد ذلك التاريخ، بهدف تسهيل الإجراءات على المسافرين والمشغّلين، وضمان سلاسة إدارة التنقل وفق الأوقات والأعداد المخصصة لكل حركة، وتماشيا مع التوجهات البيئية للشركة بتقليل استخدام الورق.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة خيارات الحجز المتعددة لأوقات السفر والدفع المسبق، بما يسهم في منع أي ازدحامات أو إرباك في أيام السفر المحددة للعملاء.

ودعا اللحام الراغبين في السفر عبر الجسر إلى متابعة صفحات الشركة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني أو بالاتصال المباشر على مركز خدمة العملاء للشركة، للتعرف على التفاصيل وطرق الحجز، مشيرا إلى أن هذه الخدمة لن تُحدث أي تغيير في مواعيد أو إجراءات السفر، ولن يطرأ أي تعديل على أسعار التذاكر.