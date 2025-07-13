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إغلاق 3 مشاغل لتصنيع الأجبان ضمن حملة رقابية

4 ساعات ago
إغلاق 3 مشاغل لتصنيع الأجبان ضمن حملة رقابية

وطنا اليوم:أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وقوات البادية، ثلاث مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة، وذلك ضمن حملة رقابية نوعية ومكثفة.
وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، أن الحملة تأتي في سياق النهج الرقابي الصارم الذي تنتهجه المؤسسة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة تم حجزها بالكامل قبل تسويقها، مما حال دون وصولها إلى الأسواق.
وأوضح مهيدات أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، مشددا على أن الغذاء المتداول في الأسواق المحلية خاضع لرقابة صارمة تضمن سلامته وجودته، وأن أي مخالفة تُرصد ستُقابل بإجراءات قانونية حازمة دون تهاون، التزامًا بالدور المؤسسي في الحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة.


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