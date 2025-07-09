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الأمن العام : القاء القبض على الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بالاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة والبحث ما زال جارياً عن المحرّض على الجريمة 

9 يوليو 2025
الأمن العام : القاء القبض على الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بالاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة والبحث ما زال جارياً عن المحرّض على الجريمة 

المحرّض الرئيس من ذوي الأسبقيات الجرمية واتّفق مع الأشخاص الثلاثة على الجريمة بعد ان اخبرهم عن وجود خلاف شخصي بينه وبين الصحفي الحباشنة .

 

وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق في قضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة ، القى القبض على شخصين ممن قاموا بالاعتداء على الصحفي الحباشنة بعد تحديد أماكن وجودهما، بعد أنْ أكدت التحقيقات والأدلة تورطهما بالقضية، بالإضافة إلى الشخص الثالث والذي كان قد ألقي القبض عليه فجر اليوم (وجميعهم من ذوي الأسبقيات الجرمية ) .

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق معهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم وبتحريض من احد الاشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية على تنفيذ عملية الاعتداء بعد ان اخبرهم بوجود خلاف شخصي بينه وبين الصحفي الحباشنه ، وأنّه في يوم ارتكاب الجريمة قاموا باستئجار مركبة والتوجّه إلى مكان سكن الحباشنة وانتظاره لدى وصوله والاعتداء عليه والفرار من المكان.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ المحرّض الرئيس متوارٍ عن الأنظار منذ لحظة الحادثة والعمل جارٍ بالبحث عنه وللقبض عليه وما زالت القضية قيد التحقيق.


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