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مواطن يشكو: حُرمت من السفر رغم تأشيرة الشنغن والسبب “مكتب سياحة”… وهيئة الطيران المدني ترد: الجأوا للقضاء

9 يوليو 2025
مواطن يشكو: حُرمت من السفر رغم تأشيرة الشنغن والسبب “مكتب سياحة”… وهيئة الطيران المدني ترد: الجأوا للقضاء

وطنا اليوم-في واقعة أثارت الاستغراب والجدل، شكا المواطن الأردني معتز سمور من منعه من صعود الطائرة للسفر إلى وجهة أوروبية رغم حصوله على تأشيرة “شنغن” رسمية، وذلك بحجة غريبة مفادها أن السفر لا يمكن أن يتم إلا عبر مكتب سياحي معين (مكتب للسياحة والسفر)، بحسب ما نقل عن موظفي شركة الطيران في المطار.

المواطن أكد أنه اشترى تذكرة سفر من إحدى الوكالات المعتمدة، وكان يحمل تأشيرة دخول صالحة صادرة عن إحدى السفارات الأوروبية، إلا أن موظفي الشركة رفضوا صعوده إلى الطائرة، بدعوى “تعليمات جديدة” تفرض السفر فقط عبر جهة سياحية محددة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا لحقوق المسافر.

وأضاف سمور: “بعد منعي، اضطررت إلى شراء تذكرة جديدة من مكتب آخر، وسافرت بالفعل وعدت إلى الأردن بعد رحلة مرهقة. لكنني حين تقدمت بشكوى رسمية إلى هيئة تنظيم الطيران المدني، جاء ردهم الصادم: توجه إلى القضاء الأردني!”.

وتابع: “نحن نثق بعدالة القضاء الأردني، ولكن السؤال البديهي: لماذا وُجدت هيئة الطيران المدني إن كانت غير قادرة على حماية حقوق المواطنين ومساءلة شركات الطيران والمكاتب السياحية؟ لماذا هناك إدارة قانونية ورئاسة للهيئة إن كان الحل الوحيد دائمًا هو الهروب إلى القضاء؟”.

المواطن أشار إلى أنه سيتوجه فعلًا إلى القضاء لاسترداد ثمن التذكرة التي لم يستفد منها، لكنه طالب بتدخل رسمي يحاسب المكاتب التي تتصرف وكأنها فوق القانون، مؤكدًا أن هذه الممارسات لو حدثت في دولة أخرى لتمت محاسبة كل من تسبب بها.


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