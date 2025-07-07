المستشفى التخصصي يختتم أكبر حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة -صور

وطنا اليوم:كتب د. عطا أبو الحاج اختتم المستشفى التخصصي مساء السبت حملة التبرع بالدم دعماً لأهلنا في قطاع غزة، والتي أُقيمت تحت شعار “نفديكم بدمائنا” وتعد أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى المملكة حيث تم جمع ما يزيد عن 700 وحدة دم خلال 8 ساعات فقط من قبل كادر مديرية بنك الدم – وزارة الصحة وبدعم من كادر المستشفى التخصصي.

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حيث شهدت الحملة إقبالًا واسعًا من نشامى ونشميات الأردن، وتوافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في هذا العمل الإنساني، إضافة إلى الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في المستشفى.

وأكد الدكتور فوزي الحموري، مدير عام المستشفى التخصصي، أن هذه المبادرة الإنسانية والوطنية تأتي امتدادًا لمواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتخفيفاً لمعاناة أهل غزة وتضامناً معهم في ظل الحصار الخانق والنقص الحاد في وحدات الدم، ما يجعل التبرع اليوم أكثر من مجرد واجب، بل رسالة حياة.

وعبر الحموري عن فخره واعتزازه بجمع ما يزيد عن 700 وحدة دم خلال فترة زمنية قصيرة لتعويض النقص الشديد في القطاع، في وقت أصبح فيه وجود متبرعين في غزة شبه مستحيل بسبب سوء التغذية وفقر الدم التي يعاني منها سكان غزة، بسبب الحصار الجائر والمدقع على القطاع وسياسة منع دخول المساعدات الغذائية والطبية مما تسبب بانتشار الامراض والاوبئة.

كما أوضح الحموري أن المستشفى التخصصي كان ولا يزال يقدم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 من خلال تنظيم الحملات الإغاثية، وتسيير الفرق الطبية، وإرسال المستلزمات والأدوية الضرورية إلى غزة، بالتعاون مع عدد من الهيئات الإنسانية المحلية والدولية المنضوية تحت مبادرة صحة غزة.

وثمن الحموري دور مديرية بنك الدم والخدمات الطبية الملكية ونقابة الأطباء الأردنيين وكل من ساهم في تلبية نداء الاشقاء في غزة.