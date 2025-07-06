أوكرانيا تبرم اتفاقيات للحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيرة

وطنا اليوم:ضرب الجيش الروسي أوكرانيا مرة أخرى بهجمات بمسيرات خلال ليل السبت إلى فجر الأحد، مع ورود تقارير عن عدة ضربات في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، على “تليغرام” بوقوع انفجارات. ووفقا للحاكم العسكري، أوليه سينيهوبوف، اندلعت حرائق في عدة أحياء من المدينة. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما.

وقال إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري للمنطقة في جنوب شرق أوكرانيا، إن زابوريجيا تعرضت أيضا لهجوم بمسيرات قتالية. وأفاد فيدوروف على “تليغرام” بتضرر مؤسسة خاصة ومزرعة ومستودعات. واندلعت عدة حرائق ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.

كما وردت تقارير عن إطلاق نار بالمسيرات وانفجارات من مدينة ميكولايف جنوب البلاد.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

بالمقابل، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، أمس السبت، في حين أعلن مطار رئيسي بالمدينة تعليق رحلات المغادرة مؤقتا قبل استئنافها في وقت لاحق.

وأضاف سوبيانين أن أجهزة الطوارئ تعمل في المواقع التي أُسقطت فيها الطائرات المسيرة، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الأضرار المحتملة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير نشرته على تطبيق “تليغرام” للتراسل إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في فترة تزيد قليلا على خمس ساعات حتى مساء اليوم السبت.

وشمل ذلك خمس طائرات مسيرة في المنطقة المحيطة بموسكو كانت اثنتان منها متجهتين إلى العاصمة.

وذكر تقرير وزارة الدفاع أن المجموع شمل 17 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود الأوكرانية و11 غيرها في منطقة أوريول المجاورة.

وقال حاكم منطقة بيلغورود على الحدود إن أربع طائرات مسيرة أوكرانية أصابت سائق حافلة ورجلا يقود سيارة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 94 طائرة مسيرة جرى تدميرها فوق روسيا خلال الليل و45 أخرى في أقل من 6 ساعات خلال اليوم.

وقال مسؤولون من مطار شيريميتيفو إن هناك تأخيرات في الرحلات المغادرة من المطار في موسكو بعد توقفها مؤقتا السبت.

وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن هذه الإجراءات اتخذت استجابة “للقيود” المفروضة على المجال الجوي للعاصمة بالإضافة إلى رياح قوية.

وأضافت أن الرحلات القادمة والمغادرة في مطارات عدة مدن روسية أخرى توقفت مؤقتا، بما في ذلك مطار بولكوفو في سان بطرسبورغ، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، أمس السبت، أن أوكرانيا أبرمت اتفاقيات مع شركاء أوروبيين وشركة دفاع أميركية لتعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة.

وقال زيلينسكي إن كييف “توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الأميركية الرائدة لزيادة جهودنا المشتركة بشكل كبير” في مجال الطائرات المسيّرة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في الدفاع الأوكراني ضد روسيا منذ بدء الحرب عام 2022.

وفي رسالة مصوّرة نشرها على منصة “إكس”، أوضح زيلينسكي أن التعاون سيضمن حصول أوكرانيا على “مئات الآلاف من الطائرات المسيّرة الإضافية” هذا العام، مع كميات أكبر خلال العام المقبل.

ووعد الرئيس الأوكراني بتنفيذ المزيد من الهجمات ضد مواقع عسكرية داخل عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى سلسلة من النجاحات الأخيرة في استهداف شركات دفاع وقواعد جوية ومصافي نفط.