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أونروا : نظام توزيع المساعدات في غزة أهان العائلات وجردها من إنسانيتها

دقيقة واحدة ago
أونروا : نظام توزيع المساعدات في غزة أهان العائلات وجردها من إنسانيتها

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الجمعة، إنّ نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة وجردها من إنسانيتها، وسط تفاقم الجوع في القطاع، حيث يُغمى على الناس في الشوارع من شدة الجوع.
وأكدت وكالة “أونروا”، أنه لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته أو إطعام أسرته.
وأوضحت أنه خلال وقف إطلاق النار، أثبتت الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، قدرتها على تقديم مساعدات منقذة للحياة بأمان وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضافت: “نمتلك الأنظمة والخبرة والإرادة، ما نحتاجه هو الوصول”، مشددة على ضرورة رفع الحصار والسماح لها بأداء عملها.
الى ذلك أكدت بلدية غزة، أن استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانيات يُفاقمان الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة، ويزيدان من حالة العطش الشديد والكارثة الصحية والبيئية، حيث أنها اضطرت إلى تقليص الخدمات الأساسية بسبب عدم توفر الوقود والإمكانيات الأخرى.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم، أنها تُعطي الأولوية لتشغيل آبار ومحطات المياه نظراً للحاجة الماسة إلى المياه، في ظل نزوح المواطنين من محافظة شمال القطاع والأحياء الشرقية من المدينة، حيث تزايدت أعداد السكان بنسبة تقارب 50%، ليصل العدد الحالي إلى نحو مليون و200 ألف نسمة، يتركزون في مساحة تقل عن نصف المساحة الكلية للمدينة.


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