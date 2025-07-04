وزيرة الخارجية الفلسطينية : العمل العسكري لن يفضي لدولة

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيا، الخميس، إن السردية الفلسطينية استطاعت أن تخترق دول العالم التي باتت تعلم جيدا وحشية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن العمل العسكري لن يفضي لدولة فلسطينية، مضيفة أن الاحتكام للقانون الدولي سيكون السبيل لذلك.

وتابعت”: نأمل من خلال المؤتمر الدولي برعاية السعودية وفرنسا أن نجلب عددا أكبر من الاعترافات بالدولة الفلسطينية”.

وأوضحت أن الاعتراف بدولة فلسطين يحصن العمل اتجاه تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هنالك تحركات اسرائيلية اتجاه ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

“يوجد لدينا معركة قانونية على المستوى الدولي وعلينا عمل دولي لأجل ذلك” وفق الوزيرة

توالت الإدانات العربية، الأربعاء، الرافضة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وشدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة