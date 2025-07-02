تغيّر المناخ يضرب أوروبا: 4 ضحايا في إسبانيا وفرنسا

وطنا اليوم:أودت حرائق غابات بحياة شخصين في إسبانيا فيما لقي آخران حتفهما في فرنسا جراء موجة حر تجتاح أوروبا وتسببت في إغلاق مفاعل نووي في محطة سويسرية لإنتاج الكهرباء.

وقال مسؤولون إسبان إن حريق غابات اندلع في كتالونيا أسفر عن مقتل شخصين في اليوم السابق. كما أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية وفاة شخصين بسبب موجة الحر، فضلا عن نقل 300 آخرين إلى المستشفى.

وأوضحت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، أن إسبانيا شهدت شهر يونيو (حزيران) الأعلى حرارة في تاريخها هذا العام، كما شهدت فرنسا يونيو (حزيران) الأعلى حرارة منذ عام 2003.

وكانت أجزاء كبيرة من فرنسا قد شهدت موجة من الحر الشديد أمس الثلاثاء، حيث تم رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى في 16 منطقة، من بينها باريس. وقد تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية في جنوب ووسط فرنسا، بينما سجلت العاصمة 38 درجة.

وأفادت وسائل إعلام بأن بعض المناطق في فرنسا شهدت أعلى درجات حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال شهر يوليو (تموز).

كما سجّلت مستويات قياسية مماثلة، الثلاثاء، في البرتغال وهولندا.

وفي ألمانيا المجاورة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الأربعاء هو الأشد حرارة خلال العام حتى الآن، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وتمكنت خدمات الطوارئ الألمانية من إنقاذ عشرات الركاب بعد أن علقوا لمدة ساعتين ونصف داخل قطار معطل، وسط درجات حرارة مرتفعة مساء أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن القطار الإقليمي توقف على جسر للسكك الحديدية في ولاية ساكسونيا السفلى بسبب خلل فني.

وكانت المشكلة الفنية تعني أيضا أن نظام تكييف الهواء لم يكن يعمل إلا على نطاق محدود، وسرعان ما أصبحت العربات أكثر سخونة، فيما اجتاحت موجة حر ألمانيا.

وبعد ذلك اتصل بعض الركاب وعددهم 48 بخدمات الطوارئ طلبا للنجدة. ووصلت قوات شرطة الولاية والشرطة الاتحادية وتسع سيارات إسعاف وأربعة أطباء طوارئ لتحرير الركاب من القطار وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتردد أن 5 أشخاص تلقوا العلاج من قبل خدمات الطوارئ بسبب مشكلات في الدورة الدموية والجفاف.

وأوقفت شركة “أكسبو” السويسرية للطاقة النووية إحدى وحدات المفاعلات في منشأة بيزناو للطاقة النووية، وخفضت الإنتاج في مفاعل آخر إلى النصف أمس الثلاثاء إثر ارتفاع درجة حرارة مياه النهر.

وكان العام المنصرم هو الأشد حرارة على كوكب الأرض على الإطلاق.

هذا وتستعد دول في أوروبا الغربية، الأربعاء، لبدء انخفاض درجات الحرارة بعد أيام من القيظ، مع ترقب وصول عواصف رعدية من جهة المحيط الأطلسي، بحسب ما أفادت وكالات أرصاد.

وبلغت درجات الحرارة في باريس 40 درجة مئوية الثلاثاء، لكن يتوقع أن تكون أقصاها 35 درجة الأربعاء، على أن تتراجع إلى 28 درجة الخميس، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

في المقابل، توقعت هيئة الأرصاد الألمانية تسجيل حرارة قصوى الأربعاء تبلغ 40 درجة في فرانكفورت، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، على أن تتدنى إلى 27 درجة الخميس.

فيما يرجح أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة في إسبانيا وإيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تبدأ الانخفاض في نهاية الأسبوع.

وفي حين أقفلت نحو 2200 مدرسة أبوابها في فرنسا، الثلاثاء بسبب الحر، أفادت وزارة التعليم بأن نحو 135 فقط اتخذت إجراء مماثلا الأربعاء.

وأشار المركز الأوروبي للتوقعات المناخية المتوسطة الأمد إلى أنه “في ما يتعلق بالقارة ككل، يتوقع أن يكون الشهر (المنصرم) ضمن أشهر يونيو (حزيران) الخمسة الأعلى حرارة” في السجلات.

وأعلنت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، أن حرائق الغابات التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب إزمير (غرب) وهاتاي (جنوب) باتت تحت السيطرة الى حد كبير، على رغم تحذيرها من مخاطر الرياح الجافة والحارة.

وأسفرت موجات سابقة في أوروبا عن مقتل آلاف الأشخاص، ما دفع السلطات المحلية الى إصدار تحذيرات خصوصا لصغار السن والمسنّين والفئات الضعيفة، من الحرّ الشديد الذي وصفته الأمم المتحدة بـ”القاتل الصامت”.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى أنه “نتيجة للتغير المناخي، أصبحت درجات الحرارة القصوى أكثر تواترا وشدّة. وهذا أمر علينا أن نتعلّم التعايش معه”.

ويمكن لموجات الحر أن تتسبب بالجفاف وبتشنجات عضلية وصداع وغثيان، وصولا الى ضربات الشمس المميتة خصوصا لدى الفئات الضعيفة.