مقتل جنود إسرائيليين في حدثين أمنيين وعملية مركبة لسرايا القدس بغزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود اليوم الأربعاء في “حدثين أمنيين صعبين” في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس أنها نفذت عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود في حي الشجاعية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن مقتل عدد من الجنود في الحدثين الأمنيين.

وقالت مواقع إسرائيلية إن جنديا من وحدة “إيغوز” قتل في حادثة قنص في القطاع.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

ووفقا لمواقع إخبارية إسرائيلية، جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى أسوتا في مدينة أسدود نتيجة المعارك في غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي أجلى عددا من جنوده المصابين إثر حدث أمني شرقي مدينة غزة.

وتأتي الأنباء عن العملية الجديدة للمقاومة الفلسطينية بينما تتعرض المناطق الشرقية لمدينة غزة، ومنها حيا الشجاعية والتفاح، لقصف إسرائيلي جوي ومدفعي كثيف.

عملية مركبة

في غضون ذلك، قال قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن السرايا نفذت اليوم الأربعاء عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف القائد أن العملية بدأت بتفجير حقل ألغام مما اضطر الجنود والضباط لدخول المنازل المجاورة، مشيرا إلى أن المقاتلين استهدفوا القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلته قذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات.

وتابع أن مقاتلي السرايا باغتوا القوات المستهدفة واشتبكوا معها من مسافة قريبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعوا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح.

كما أعلنت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس ومناطق أخرى بقطاع غزة.

والشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 21 جنديا جراء عمليات المقاومة.