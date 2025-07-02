أوامر عسكرية إسرائيلية بمصادرة 1200 دونم غرب الخليل

وطنا اليوم:أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أوامر عسكرية لمصادرة 1200 دونم من أراضي بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لأغراض استيطانية.

وأفادت مصادر محلية بأن مصادرة المساحات الواسعة من أراضي البلدة يهدف لربط مستوطنتي “أدورا” و”تيلم” المقامتين على أراضي البلدة منذ عام 1982م.

وأكدت أن هذه القرارات العسكرية الجديدة من شأنها زيادة معاناة السكان في البلدة والبلدات المحيطة، وتهدف لمصادرة أوسع مساحة ممكنة من أراضي القرية.

وتتواصل معاناة أهالي بلدة ترقوميا من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، من خلال هدم الغرف الزراعية وتجريف أراضيها، في محاولة من حكومة الاحتلال للسيطرة على مزيد من الأراضي لصالح المستوطنات، لتنفيذ ما يعرف بخطة الضم.

وفي عام 1982، أقام الاحتلال مستوطنات على أراضي البلدة، وأنشأ معسكرًا للجيش مقتطعًا بذلك مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، مما أثر سلبًا على معظم السكان الذين كانوا يعتمدون على الزراعة مصدرًا للرزق.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في البلدة نحو 12 ألف دونم، منها 4600 دونم مراع وغابات، لكن البلدة لا تستطيع استغلال كامل المساحة، بسبب الممارسات الإسرائيلية، التي صادرت آلاف الدونمات، وأيضًا بسبب شح المياه في المنطقة، وضعف قطاع الزراعة، في ظل التضييق الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الأوامر العسكرية الرامية لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في الضفة لصالح الاستيطان ولأغراض عسكرية