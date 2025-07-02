وزيرا المياه والطاقة يكشفان عن سلسلة تفاهمات ومباحثات مع سوريا

وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال إيجاز صحفي مشترك عقب اجتماعات موسعة مع نظيره السوري المهندس محمد البشير، أهمية دفع العلاقات الثنائية في مجالي الطاقة والمياه نحو آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وقال الخرابشة إن الاجتماعات الثنائية شهدت مناقشات معمقة حول التعاون في مجال تزويد الشقيقة سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو تعاون مستمر منذ سنوات، وسيجري العمل على توسيعه خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح الخرابشة أن الاجتماعات شهدت بحث إمكانية التعاون الثلاثي بين الاردن وكل من قطر ومصر في هذا المجال.

وأضاف أن الاجتماعات تناولت مشروع التبادل الكهربائي بين البلدين كمتابعة للزيارة الأخيرة إلى دمشق، حيث جرى بحث رفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم، والذي يعمل الأشقاء في سوريا حاليًا على إعادة تأهيله.

وأشار الخرابشة إلى وجود تواصل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة بهذا الخصوص، وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف.

وأوضح الخرابشة أن اللقاءات شملت أيضًا ملفات توزيع الكهرباء، والتسويق النفطي، واستثمار البنية التحتية الأردنية المتقدمة في مجال تخزين ومراقبة المشتقات النفطية، من خلال شركات حكومية مثل “اللوجستية للمراقبة النفطية” و”مصفاة البترول الأردنية”.

وشدد على أن الأردن، وبتوجيهات ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع كامل إمكاناته الفنية واللوجستية تحت تصرف الأشقاء السوريين.

وفيما يخص الطاقة المتجددة، أشار الوزير الخرابشة إلى أن الأردن يمتلك تجربة رائدة في هذا القطاع، وسيتم عقد لقاءات بين شركات القطاع الخاص في البلدين لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.

من جهته، قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن التعاون مع سوريا في ملف المياه يشهد انطلاقة جديدة بعد سنوات من الجمود.

وأوضح أن اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في عام 2005 لم يتم تنفيذها فعليًا، لكن جرى التفاهم مبدئيًا على عقد أول اجتماع للجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة في الثامن من تموز المقبل (8/7)، لمناقشة ملفات نهر اليرموك والحصص المائية.

وسلم أبو السعود نظيره السوري رسالة رسمية تتعلق باتفاقية “3/9/7/8″، التي تتضمن بندًا يسمح بطلب تعديل الاتفاق، موضحًا وجهة النظر الأردنية بشأن مقترحات التعديل المطروحة في عام 2021.

وأعرب الوزير عن تفاؤله إزاء الموقف السوري، مشيرًا إلى خطوة إيجابية من طرفهم تمثلت بقيام الحكومة السورية بحفر آبار في منطقة الضارة الجنوبية، ما خفف من التأثير السلبي على المياه الجوفية شمال المملكة، وخاصة بعد موسم مطري جيد، معتبرا هذه الخطوة تعكس روح التعاون والحرص السوري على دعم الأردن في مواجهة تحدياته المائية.

وأشار إلى أن الجانب السوري على اطلاع تام بتعقيدات ملفات حوض الزيدي، نهر الأردن، وحوض الرمثا، وتم الاتفاق على بحث هذه القضايا بشكل موسع خلال اللقاءات القادمة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن البنك الدولي قدّم منحة لتأهيل خط الربط الكهربائي من الجانب السوري والذي يربط البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة كميات الغاز الموردة من الأردن إلى الجانب السوري، مشيرا إلى تشكيل لجان فنية مشتركة لبحث اتفاقيات المياه بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية حوض اليرموك.

كما أكد البشير أن اللقاءات المشتركة اليوم تتضمن مباحثات مكثفة مع شركات الطاقة المتجددة الأردنية لبحث إمكانية نقل التجربة الأردنية إلى سوريا، إلى جانب جلسات منفصلة مع شركات أردنية مهتمة بالاستثمار في السوق السوري، في ظل وجود تنسيق عالٍ بين البلدين في مختلف القطاعات.

وفي ختام التصريح، أكد الوزراء على أن هذه اللقاءات تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة مستدامة، تقوم على تبادل الخبرات والمصالح المتبادلة، متطلعين إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.