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بعملية خاصة.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية إيرانية في جنوب سوريا

47 ثانية ago
بعملية خاصة.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية إيرانية في جنوب سوريا

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال ما وصفها بـ”خلية إيرانية” خلال عملية عسكرية خاصة نفذها في جنوب سوريا، الليلة الماضية، بالتعاون مع وحدات استخباراتية
وقال جيش الاحتلال ، إن “قوات اللواء 474 التابعة للفرقة 210 نفذت عملية خاصة في منطقتي أم اللوقس وعين البصلي جنوب سوريا، استهدفت خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران”، مشيرًا إلى أن العملية جرت بمشاركة المحققين الميدانيين من الوحدة 504 المتخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية ، بحسب وصفه .
وأضاف الاحتلال أن تنفيذ العملية جاء بناء على معلومات استخبارية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن اعتقال عدد من أفراد الخلية، وضبط أسلحة وقنابل يدوية في الموقع المستهدف.
وأكد جيش الاحتلال أن قواته ستواصل العمل لمنع ما وصفه بـ”تثبيت وجود أي جهات إرهابية في الأراضي السورية”، مشددًا على أن هذه العمليات تهدف لحماية أمن سكان دولة الاحتلال، ولا سيما سكان هضبة الجولان.


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