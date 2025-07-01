المياه: ضبط اعتداءات في الحلابات والضليل وحفارات مخالفة بجرش والمفرق

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها سلطة المياه – كوادر وحدة الرقابة الداخلية و كوادر إدارة مياه الزرقاء في شركة مياه الاردن مياهنا يوم الاثنين 30 حزيران 2025 ، استكمالا لإجراءات الحملة المستمرة لضبط وحماية مصادر المياه وخفض الفاقد المائي بإسناد من مديرية الامن العام في منطقة الحلابات والضليل عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية قطر 300 ملم في مناطق حي الشخوت وأبو عبيد تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود 150 منزل بطريقة مخالفة وحظائر مواشي تستخدم المياه بطريقة غير مشروعة حيث تم فصل الاعتداءات ، وتقدير كميات المياه المسحوبة ، وكذلك تم ضبط حفارتين مخالفتين في جرش / الرياشي وفي المفرق /الدفيانة تقوم باعمال حفر مخالف وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين .

وبالتفاصيل أوضحت ان الحملة في منطقتي الحلابات والضليل ( احياء الشخوت أبو عبيد) كشفت عن تمديد خطوط لمسافات تزيد على كيلو متر طولي لسحب المياه لبيوت مخالفة وحظائر مواشي دون سند قانوني والتزود بالمياه باستمرار حيث تم فصلها جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، وفي اطار الحملة المستمرة تم ضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف بالتعاون مع مركز امن شمال جرش ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة في منطقة الرياشي ومصادرة الحفارة وجاري استكمال الاعمال لحفر البئر المخالف ، وفي منطقة الدفيانة /المفرق قامت الكوادر الفنية بضبط حفارة مخالفة تحفر بئر مخالف داخل مزرعة مخبأة داخل هنجر حديدي حيث تم ضبطها وردم البئر المخالف واعداد الضبوطات الخاصة لاحالتها للقضاء.

وتشيد الوزارة/سلطة المياه بالجهود المستمرة لكل من وزارة الداخلية و مديرية الامن العام والمجلس القضائي والادعاء العام والمواطنين الذين يبادرون للابلاغ عن هذه الاعتداءات للمحافظة على الامن المائي الوطني