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الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية

44 ثانية ago
الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية

وطنا اليوم:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الفريق أول دان كين.
وبحث الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأميركية في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمملكة، لأداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
من جانبه، أعرب الفريق أول دان كين، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي الأميركي في عمان.


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