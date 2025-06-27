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الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 20 غارة على منطقة النبطية جنوبي لبنان

31 ثانية ago
الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 20 غارة على منطقة النبطية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة عدوانا جويا واسعا وعنيفا من خلال سلسلة غارات استهدفت أحراج ومرتفعات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وفقا لـ الوكالة الوطنية للإعلام.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم “موقعا لحزب الله بمنطقة جبل البوفور جنوب لبنان”.
وقال الجيش: “لن نسمح لحزب الله بإعادة تأهيل مواقعه المستهدفة في جنوب لبنان”.
وأشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال شن أكثر من 20 غارة على مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان في النبطية وألقى صواريخ ارتجاجبة أحدث انفجارها دويا هائلا.
وأوضحت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي جدد غاراته العنيفة على المنطقة نفسها.
وعملت الغارات على تحطم زجاج عشرات المنازل في بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، وتسببت بإقفال طريق النبطية -الخردلي بفعل الحجارة والردم الذي تطاير عليها من جراء عصف الغارات القريبة منها.
كما تسببت الغارات باشتعال حرائق في أحراج علي الطاهر والدبشة .
وعملت فرق من الدفاع المدني وبلدية كفرتبنيت على إزالة الردم وفتح الطريق أمام المركبات.


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