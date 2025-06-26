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فحص لسرطان الثدي في جمعية قلقيلية الجمعة ومحاضرة توعوية السبت في مركز صحي الجبهة الشامل

26 يونيو 2025
فحص لسرطان الثدي في جمعية قلقيلية الجمعة ومحاضرة توعوية السبت في مركز صحي الجبهة الشامل

وطنا اليوم:أفادت الناشطة الإجتماعية يمنى الزعبي أن لجنة صحة مجتمع الجبيهة وبالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمركز الحسين للسرطان وملتقى النهضة للثقافة والتعليم تقيم يوم الجمعة 27/6/20250 من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 6 مساءا فحصا سريريا وصورة ممجرام لسرطان الثدي مجانا وذلك للفئة العمرية 40 فما فوق.
كما وتقيم محاضرة توعوية عن سرطان الثدي والفحص المبكر في مركز صحي الشامل يوم السبت 28_6_2025 من الساعه 8.30 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.
وأكدت ضرورة الإتصال مسبقا اليوم الخميس للتسجيل للفحص وذلك على الرقم0780371434.


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