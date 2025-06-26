فحص لسرطان الثدي في جمعية قلقيلية الجمعة ومحاضرة توعوية السبت في مركز صحي الجبهة الشامل

وطنا اليوم:أفادت الناشطة الإجتماعية يمنى الزعبي أن لجنة صحة مجتمع الجبيهة وبالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمركز الحسين للسرطان وملتقى النهضة للثقافة والتعليم تقيم يوم الجمعة 27/6/20250 من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 6 مساءا فحصا سريريا وصورة ممجرام لسرطان الثدي مجانا وذلك للفئة العمرية 40 فما فوق.

كما وتقيم محاضرة توعوية عن سرطان الثدي والفحص المبكر في مركز صحي الشامل يوم السبت 28_6_2025 من الساعه 8.30 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

وأكدت ضرورة الإتصال مسبقا اليوم الخميس للتسجيل للفحص وذلك على الرقم0780371434.