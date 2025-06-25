مصادر : سرقة مبالغ مالية كبيرة من مليونير أردني

وطنا اليوم:تعرض أحد مكاتب مجموعة تابعة لمليونير أردني لعملية سرقة فجر اليوم، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الجناة تمكنوا من فتح خزنة داخل المكتب وسرقة مبالغ مالية كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات، إلى جانب مجوهرات وألماس ثمين.

وتُجري الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقًا موسعًا في الحادثة، حيث تواجد عدد من كبار مدراء الأمن العام في موقع الجريمة منذ ساعات الصباح الأولى. فيما لم تصدر المجموعة أي بيان رسمي حتى اللحظة حول تفاصيل الواقعة أو حجم الخسائر.

وتُعد هذه الحادثة من أكبر عمليات التي تُسجَّل في العاصمة مؤخرًا، وسط تساؤلات حول كيفية اختراق منظومة الحماية في موقع حساس كهذا