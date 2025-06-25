الحكومة: أردننا جنة سيتوسع وجادون بدعم السياحة

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن برنامج ” أردننا جنة” الذي يهدف لدعم السياحة المحلية “سيتوسع” وسيتمكن أهل السلط من استقبال المزيد من الزوار الأردنيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء إن موضوع السياحة والواقع السياحي بالسلط واعد، وذلك بسبب الطبيعة الجعراقبة والمناخية وجود الأماكن التراثية والمقامات الدينية وغير ذلك من مزايا.

وأضاف أن شارع الستين أصبح به استثمارات سياحية وجميعها واعدة ولشباب أردنيين.

ولفت إلى أن الواقع السياحي في السلط واعد جداً وهناك قصص نجاح ملهمة للمشاريع السياحية في السلط، بالرغم من المصاعب التي يواجهها قطاع السياحة بسبب ظروف المنطقة إلا أن الحكومة جادة بدعم السياحة كرافد شديد الأهمية للاقتصاد الأردني.

شارك 6,785 مواطنًا ببرنامج ” أردننا جنة” خلال الأسبوعين الماضيين؛ وفق تصريح سابق من الأمين العام لوزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي.

ويهدف برنامج “أردننا جنة”، الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني.