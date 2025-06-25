الجامعه الاردنيه تتقدم عالميا

د. مصطفى عيروط

بحكم متابعتي للجامعه الاردنيه من الكليات العلميه جنوبا إلى الكليات الانسانيه شمالا في الجامعه الاردنيه التي تأسست عام ١٩٦٢ (وام الجامعات )شاهد على ما حققه الاردن من إنجازات في كافة النواحي بهمة الشعب الاردني والقيادة الهاشميه التاريخيه

وفي العالم ٢٠٢٦اصبحت الجامعه الاردنيه في تصنيف

عالميQs (٣٢٤) من (٣١ الف جامعه في العالم)وهذا إنجاز ونجاح وقفزة نوعيه ساهمت فيه أسرة الجامعه الاردنيه(uj) من إدارة نموذجيه وناجحه وعمليه وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبه وأبرز مؤشرات أداء الجامعه الاردنيه التي تقدمت حسب تصنيف (كيو اس العالمي) ٤٤مركزا لتصل إلى المرتبه ٣٢٤ عالميا ومؤشرات أداء الجامعه الاردنيه في امور مهمه وهي

١-السمعه الاكاديميه المرتبه ٢٣٩ عالميا

(+١٥٪)مما يدل على تزايد حضور الجامعه الاردنيه في المجتمع الأكاديمي الدولي

٢-سمعة أرباب العمل المرتبه ١٩٤عالميا

(+١٣.١٪)مما يعكس الطلب المتزايد على خريجي الجامعه الاردنيه في سوق العمل

٣-نتائج توظيف الخريجين المرتبه ١٠٥عالميا (+٨٪) في مؤشر على نجاح الخريجين في بناء مسارات مهنيه قويه

٤-,نسبة الطلبة الدوليين المرتبه ٣٠٩عالميا (+٢١٪)مما يبرز تنوع الجسم الطلابي واتساع الانفتاح الدولي للجامعه الاردنيه

ه- تأثير البحث (عدد الاستشهادات العلميه )المرتبه ٥٤٣عالميا مع زيادة ملحوظه بنسبة (+٣.٨ ) في الأثر البحثي

ويعد هذا الإنجاز النوعي والقفزه النوعيه مهما لانه يضع الجامعه الاردنيه ضمن أفضل ٢.٢٪من الجامعات على مستوى العالم ولأن المشاركه في التصنيفات العالميه أصبحت مهمه وتدخل في التنافس بين الجامعات العالميه ويجسد التقدم الاستراتيجي في المجالات الدوليه وقابلية التوظيف والتميز البحثي ويعزز مكانة الجامعه الاردنيه -ام الجامعات -كاحدى الجامعات الرائده في العالم العربي وعلى المستوى الدولي ويعتبر هذا التقدم شهادة حقيقيه على جهود قيادة الجامعه برئاسة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبه في ترسيخ مكانة الجامعه الاردنيه على مستوى الدولي

ومن خلال متابعتي اليوميه للجامعه الاردنيه والحقيقه على الواقع فإن الجامعة الاردنيه بإدارتها التي تعمل ليل نهار عملت على جودة البرامج الاكاديميه والبحثيه فادخلت ٢٥تخصصا دقيقا مطلوبه للسوق المحلي والخارجي وخاصة في تخصصات تطبيقيه مهنيه بزيادة ٦تخصصات عن عام ٢٠٢٤/-٢٠٢٥

وتقدمت الجامعه الاردنيه في السمعه الاكاديميه والتوظيفيه للخريجين وحققت الجامعه الاردنيه تقدما في جميع المجالات العلميه المصنفه بما في ذلك الهندسه والتكنولوجيا التي ارتفعت إلى المرتبه 150عالمبا والعلوم الاجتماعيه والإدارة التي قفزت إلى المرتبه 155عالميا

وبحكم متابعتي فإن معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات يحرص في كل لقاءاته على التأكيد بأن اي انجاز ونجاح في الجامعه الاردنيه هو تراكمي والذي يتم هو البناء على انجازات سابقه فوصلت الجامعه الاردنيه في التصنيف العالمي على مقياس كيو أس العالمي لعام

٢٠٢٦( ٣٢٤ )عالميا والاولى وطنيا وبعدها جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان الاهليه فكانت في عام ٢٠٢٤(٤٩٨) عالميا فالجامعه الاردنيه التي كانت مخصصات النفقات الرأسماليه السنويه حوالي ٢٤ الف دينار أصبحت الان مخصصات النفقات الرأسماليه حوالي ٢٤ مليون دينار فالجامعه الاردنيه تدعم البحث و كل من ينشر بحثا في مجلات عالميه فعدد ابحاث الجامعه الاردنيه حسب قاعدة بيانات سكوبس لعام ٢٠٢٠( ١٧٩٢ ) بحثا وارتفع في عام ٢٠٢٣ ليصبح (٢٤٢٠)بحثا وعدد الابحاث حسب تصنيف مجلات سكوبس في عام ٢٠٢٠ عدد الأبحاث في Q1سكوبس( ٥٤٩) بحثا وفي عام ٢٠٢٣ (٩٨٣)وفي Q2 عام ٢٠٢٠ (٤٥٤) وفي عام ٢٠٢٣(٦٧٥) وفي Q3عام ٢٠٢٠ (٣٦٠) وفي عام ٢٠٢٣( ٤٨٥) وفي Q4 عام ٢٠٢٠ (٢٣٤) وفي عام ٢٠٢٣ (٢١٨)ويلاحظ بأن الباحثين ينشرون اكثر في Q1 سكوبس والجامعه الاردنيه تدعم النشر بحوالي الفي دينار عن كل بحث ينشر فيها وأقل قليلا في البقيه وعمادة البحث العلمي تعتمد قرار رئيس مجلس العمداء رئيس الجامعه الاردنيه في تقديم الدعم والتشجيع والمتابعه للباحثين ومن يزور الجامعه الاردنيه يشاهد تحديث القاعات- اي القاعات القديمه التي درسنا عليها انتهت- وسيشمل التحديث ٥٠٠ قاعه والمدرجات

بحيث تتوفر في كل قاعه كافة الوسائل الحديثه والمجهزة فنيا للمشاركه في المحاضره من جامعات اخرى وشاهدت أيضا تطوير البنى التحتيه والخدمات والمرافق الصحيه

لتوفير الراحه للطلبه واعضاء هيئة التدريس والاداريين والزوارفالجامعه الاردنيه تعمل على تطوير البرامج جذريا لتخريج طلبه جاهزين للعمل في الداخل والخارج وتشمل دراسة الطالب تسع ساعات معتمده اجباريا في اللغة الانجليزيه و٦ ساعات اجباريه في اللغة العربيه و٩ ساعات اجباريه مهارات للعمل وتغيير الخطط لمواكبة الأسواق العالميه بحيث يكون الخريج منافسا مباشرة لسوق العمل وتصنيفات عالميه تاخذ بعين الاعتبار سمعة خريجي الجامعه وتأثير الخريجين في المجتمع المحلي في اي دوله حتى تنجح الجامعه في ظل التنافس العالمي فعملت وتعمل ضمن خطة ابتعاث لحوالي ٥٠٠ عضو هيئة تدريس إلى جامعات خارجيه من اول ٥٠٠ جامعه على مقياس كيو أس وتم تعيين حوالي ٢٠٠ عضو هيئة تدريس من خريجي جامعات خارجيه بعد مقابلتهم وسيرهم الذاتيه معلنه وفحص قدراتهم مباشرة من المعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجامعه باعتماد التعيين اعتمادا على الكفاءه ودون النظر الى اي أمور اخرى والجامعه الاردنيه التي نعتز بها ونفتخر بها كخريجين عملنا ونعمل للوطن والنظام بإخلاص فاليوم نرى بأن الجامعه الاردنيه تعزز العلاقه مع الخريجين وممن لهم تأثير مجتمعي وتنشر صور على موقع الجامعه الاليكتروني الذي له تأثير كما جامعات الاولى في العالم كجامعة هارفرد التي تنشر عن خريجيها الناجحين المؤثرين فاعجب بهدوء ومتابعة معالي رئيس الجامعه معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات وعلاقته مع اسرة الجامعه فالكل يعمل لمصلحة الجامعه ويعود بذلك إلى إدارة الرئيس الناجحه التي تجمع ولا تفرق وقدرتها على استيعاب الاخر والرأي الاخر والنقد البناء فلم اسمع كلمة واحده من اي احد في الجامعه الاردنيه فيها قال وقيل او تصفية حسابات او فتن او شكاوى كيديه او الاساءه للآخر داخل الجامعه وخارجها وذلك بتجوالي ولقاءاتي وعلاقاتي اليوميه في الجامعه الاردنيه فالاداره الاكاديميه الناجحه كما في الجامعه الاردنيه ظاهره وواضحه في نجاحات وانجازات على الواقع ومنها أيضا مبنى عشرة آلاف متر مربع لطب وعيادات الاسنان ومبنى بالف متر مربع جديد لمستشفى الجامعه الاردنيه

والجامعه الاردنيه اليوم من الجامعات القياديه عالميا والتي نجحت بإدارة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعه بالتفاعل عالميا ومع المجتمع المحلي الوطني والمشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنيه ويوميا فيها نشاطات وطنيه لتساهم في الانتماء والولاء الاردن والقيادة الهاشميه التاريخيه

وقد منحت الجامعة الأردنية الدكتوراه الفخرية إلى حوالي ٢٩ شخصيه وطنيه وعربيه وعالميه ومنهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ولرئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، ولرئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، ولمعالي الدكتور زياد فريز نائب رئيس الوزراء ووزير الماليه ومحافظ البنك المركزي الأسبق

وقد حصلت الجامعة الأردنية على جائزة الجامعة الرسمية المتميزة ضمن جوائز جلالة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وحصلت على المركز الأول في هذه الجائزة.

والجامعه الاردنيه الاردنيه بكل نجاحاتها وإنجازاتها هي فخر واعتزاز لنا جميعا في وطن الانجازات والنجاح بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.