صحيفة: إيران أخطرت قطر مسبقا بالهجمات على القواعد الأميركية

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران نسقت هجماتها على القواعد الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين مسبقا في محاولة لتقليل الخسائر.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.

وقالت الوزارة في بيان لها، “بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات”.

وأكدت على أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما.

وتابعت “ننصح المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية”.

وأدانت قطر، الاثنين، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.