مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشائر بني خالد

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر بني خالد بوفاة المرحوم محمود حسين الخالدي والد العميد أنور الخالدي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة الحمرا بمحافظة المفرق ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ المفرق فراس ابو الغنم.