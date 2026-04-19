الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة تهدد 18 مليون يمني

3 ساعات ago
الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة تهدد 18 مليون يمني

وطنا اليوم:حذرت الأمم المتحدة، أمس السبت، من خطر انزلاق أكثر من 18 مليون يمني إلى الجوع الشديد في ظل تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، نشره عبر منصة إكس.
وقال البيان “يدخل اليمن عام 2026 في نقطة تحول حرجة، إذ يحتاج 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.
وأضاف “تُجبر الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول الإنساني، الشركاءَ على تقليص الدعم المنقذ للحياة”.
وحذر البيان الأممي من أنه “بدون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وسيتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار”.
كما حذر من أن التقاعس سيدفع أكثر من 18 مليون شخص إلى جوع شديد مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانزلاق المزيد من المناطق نحو ظروف الطوارئ الكارثية.
وبيّن أن استمرار أزمة التمويل “يعني أن 19.3 مليون شخص سيواجهون أخطارا صحية متصاعدة، إذ إن ما يقرب من 40% من المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط أو لا تعمل على الإطلاق”.
وأوضح البيان أن “برنامج الاستجابة الإنسانية لعام 2026 يتطلب 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ12 مليون امرأة ورجل وطفل في جميع أنحاء اليمن”.

أزمة طويلة
وسبق أن شكت الأمم المتحدة من تراجع حاد في تمويل عملياتها في اليمن التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الصراع بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيون) منذ نحو 11 عاما.
ورغم بعض المواجهات، يشهد اليمن تهدئة منذ أبريل/نيسان 2022 للصراع الذي بدأ في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، بما في ذلك القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية للدفع بعملية السلام في البلاد.


