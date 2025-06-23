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قطر تعلن اعتراضها للهجمة الصاروخية الإيرانية على قاعدة العديد الجوية

دقيقة واحدة ago
قطر تعلن اعتراضها للهجمة الصاروخية الإيرانية على قاعدة العديد الجوية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.
وقالت الوزارة في بيان لها، “بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات”.
وأكدت على أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما.
وتابعت “ننصح المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية”.
وأدانت قطر، الاثنين، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تتحفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، علماً بأنه سيصدر بيان توضيحي حول ملابسات الهجوم لاحقا من قبل وزارة الدفاع.
وأكد الأنصاري أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.


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