إيران تطلق صواريخ على قواعد أميركية في قطر والبحرين والكويت والعراق

وطنا اليوم:أعلن التلفزيون الإيراني عن بدء عمليات “بشائر الفتح” ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر وقواعد أمريكية بالعراق.

وسُمع دوي انفجارات في أنحاء الدوحة مساء الاثنين، بعيد إغلاق قطر مجالها الجوي على خلفية التطورات في المنطقة عقب الضربات الأميركية على إيران وتوعد طهران بالرد.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله اليوم الاثنين إن إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه قواعد أميركية في قطر.

وأفادت “رويترز” بتفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد بالعراق.

وذكرت أكسيوس في وقت سابق اليوم أن إيران تستعد لإطلاق صواريخ على القواعد.

وسُمع دوي الانفجارات وسط العاصمة القطرية وفي لوسيل الواقعة شمال الدوحة، فيما شوهدت مقذوفات في الجو.