الجمارك: ضبط 1000 كيلو معسل بمعمل يستخدم نشارة الخشب بالتصنيع

وطنا اليوم:تمكنت كوادر مديرية مكافحة التهريب من ضبط 1000 كيلو معسل بمعمل غير مرخص يقوم بتصنيع المعسل باستخدام مواد أولية غير صالحة للاستهلاك البشري، من بينها نشارة الخشب، وبظروف صحية سيئة جدا.

وذكرت الجمارك ان الدوريات العاملة تمكنت من ضبط ومصادرة 1000 كيلوغرام من المعسل المغشوش، حيث تبين بعد الفحص أن المنتج لا يفي بالاشتراطات الصحية والرقابية ويحمل علامات تجارية مزورة، ويُشكل خطراً على الصحة العامة.

وأكدت الجمارك أن هذه الضبوطات تأتي ضمن جهودها المستمرة في مكافحة التهريب والغش التجاري، وحماية المستهلك من المواد الضارة، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة تهدد السلامة العامة من خلال الاتصال بالرقم المجاني 105.