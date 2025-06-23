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وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

دقيقة واحدة ago
وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ
وفقا للشروط التالية :
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات.
أن يكون لديه خبرة في المولدات الكهربائية وتمديدات إنارة خارجيه (أعمدة الكهرباء).
أن يكون لديه خبره في صيانة خلايا ضوئية الشوارع.
الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 30/6/2025.

وتعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني بلاط / دائرة الصيانة والتنفيذ
وفقا للشروط التالية :
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات.

الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
السيرة الذاتية و الشهادات العلمية إن وجدت .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 30/6/2025.


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