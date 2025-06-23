وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ
وفقا للشروط التالية :
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات.
أن يكون لديه خبرة في المولدات الكهربائية وتمديدات إنارة خارجيه (أعمدة الكهرباء).
أن يكون لديه خبره في صيانة خلايا ضوئية الشوارع.
الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 30/6/2025.
وتعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني بلاط / دائرة الصيانة والتنفيذ
وفقا للشروط التالية :
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات.
الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
السيرة الذاتية و الشهادات العلمية إن وجدت .
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 30/6/2025.