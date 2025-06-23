كأنك ياابوزيد ماغزيت

بقلم عاطف ابوحجر:

حدثني صديقي،وقال:كم كنتُ أتمنى أن يكون خوال أولادي أوكرانيون …

بيض الوجوه، زُرق العيون، يداعبون الحظ كما تداعب الريح نوافذ الشتاء،

ويصنعون من الحب خبزًا دافئًا كل صباح.كم كنت أتمنى أن يكون اسم زوجتي الاوكرانية،اولينا،ويكون اسم عمتي حماتي ،مارينا،وأسم عمي ياروسلاف،وأسم عديلي ديمترو،

كان يحلم بزواج يُبنى على العاطفة لا على القرابة، على الشغف لا الشروط، على النظرة الأولى لا على دفاتر العائلات.”لا متقدم ولا متأخر، لا ذهب ولا أثاث، لا غدًا للتعارف، ولا زيارات.”

لكن الحظ كما أخبرني لا يأتي حين نطلبه، بل يظهر حين نكفّ عن النداء، يرتدي ثوب المتأخرين، ويوزع أفراحًا ناقصة كأن بينه وبين الفرح ثأرًا شخصيًا.

قال لي:

الزواج عندنا لا يشبه قصص الأفلام، بل يشبه مسرحية عبثية.

الجميع يصفق، وأنا وحدي أؤدي البطولة، لا أعرف النص، ولا حتى المشهد القادم.

كم كنت أتمنى أن أتزوج عن حب، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

أخبرني عن فتاة أحبها، كانت له كأنها الحلم، حتى جاء ابن عمها وأنزلها عن الفرس قبل أن يتقدم لها هو.

وهنا، كما قال،كان مربط الفرس.

شعر والده بالخطر، فقرر أن يسبق الحب بخطوة تقليدية.

ناداه وقال:

افتح درج الطاولة، فيه دفتر بني صغير. افتح على الصفحة قبل الأخيرة، فيه عشر أسماء زلم عتاعيت، كل واحد أحسن من الثاني، والعشرة عندهم بنات للزواج وكلهم أصحابي. اختار، وأبشر بعزك.

يقول لي: استسلمت. مكرهٌ أخاك لا بطل.

اخترت رقمًا، فقال لي الوالد:

هنا أنت بتعرف تنشّن زي أبوك. هاي بنت زلمة غانم، وأهلها جماعة محترمين،ومريشين، والبنت الجاجة بتوكل عشاها.

ذهب هو ووالده لرؤية العروس.

كان يرتدي بدلة سكني كروهات وربطة عنق سلفر، ويقول ضاحكًا: لبست اللي على الحبل، كانت آخر موضة وقتها، هكذا قال له صاحب محلات البيك وسط البلد.

جلسوا مع أهل العروس، تبادلوا أحاديث ود، حتى قال أحدهم:

خلي العريس يقعد مع العروس.

دخل غرفة الضيوف،طبعا كان الباب مفتوح، حاول أن ينطقها ولو بكلمة، لكنها فقط كانت تهز رأسها، كأن الكلمات مسجونة في حلقها.

قال لي: لدرجة شكّيت إنها خرساء.

انتهى اللقاء، وفي اليوم التالي جاء الرد:

البنت مش راضية.

الصدمة؟ وصفها بكلمة واحدة: انصدمت.

أنا اللي بعتبر حالي أحلى شاب بالحارة،الدنجوان،زير النساء،محطم قلوب العذارا انرفضت؟!

هزلت… يا للعار.

صار يضرب أخماسًا بأسداس، يتساءل: شو بيّ؟ فيّ إشي غلط؟

لكن بعد أيام، رجعت العروس ووافقت، وتم النصيب.

ثم قال لي:

لأكتشف لاحقًا أني وقعت… وما حدا سمّى عليه.

وكم كنت أتمنى لو أصرت على رأيها بالرفض،

كنت الآن مكيف، أعزب،

لا تزوجت عالعيد، ولا بنيت بيت، ولا انحبست بين أربع حيطان.

وضحك وقال:

كنت ضليت عزابي، أطلع متى أشاء، وأرجع متى أشاء.

بس المنحوس منحوس، ولو علّقوا فوق رأسه فانوس،

وحين سألته عن حفل الزفاف، قال:

كنت أوزع ابتسامات كأنها بطاقات سحب آلي، لكن بدون رصيد من الفرح الحقيقي.

قراري لم أوقعه بالقلب، بل بالبصمة العائلية.

وختم حديثه قائلاً:

لو عادت بي الأيام، لاخترت وحدتي على زفة لا أشعر بها،

لبنيت بيتًا صغيرًا في قلب الحرية، لا في حيّ العتب والمقارنات.

كم كنت أتمنى لو نكّد جاهه إلى مدينة كييف العاصمة الاوكرانية، وتتم الأمور على خير،

ونصير نسايب، إحنا والأوكرانية.

لكن ما فات لا يُستدرك.

وقدّر الله وما شاء فعل.

وكأنك يا أبوزيد ما غزيت،خالي ثدام فعلاً، نصيحتك طلعت ذهب، وأنا اليوم بشكرلك، وببشرك، لو صار في جائزة للعقلانية، كنت مستحقها عن جدارة!”