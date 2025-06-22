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بعد ضربة واشنطن لإيران.. الكويت تفعّل خطة حكومية تشمل تجهيز ملاجئ

25 ثانية ago
بعد ضربة واشنطن لإيران.. الكويت تفعّل خطة حكومية تشمل تجهيز ملاجئ

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف.
وجاء تفعيل خطة الطوارئ الكويتية بعدما وجهت أميركا ضربة إلى 3 منشآت نووية إيرانية.
وأشارت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة “إكس” “حرصاً على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء، اتخذت وزارة المالية عدداً من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي) بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص وتصنيفها C4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تفعيل الأنظمة المالية (Oracle وGFMIS) من خلال أجهزة بديلة، مع تمكين العمل عن بُعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة.
كما تواصل الوزارة تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار. لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية


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