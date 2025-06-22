عمان الأهلية بالمرتبة 761عالمياً والأولى محلياً على الجامعات الخاصة والثالثة بعد الأردنية والتكنولوجيا بتصنيف كيوأس 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية تقدماً لافتاً عن السنوات السابقة في موقعها بين أفضل جامعات العالم ، حيث صُنّفت ضمن أفضل 761 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف كيو أس العالمي 2026 وجاءت بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة وبالمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وكانت الجامعة قد حققت أيضاً قبل أيام إنجازاً أكاديمياً مرموقاً بدخولها ضمن الفئة (101– 200) على مستوى العالم من أصل 2318 جامعة مشاركة في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات لعام 2025 .

كما ان جامعة عمان الأهلية قد حضرت وبقوة في تصنيف التايمز للجامعات في دول قارة أسيا 2025 وبالمرتبة 186، ضمن قائمة ضمّت قرابة 1200 جامعة أسيوية ؛ الأمر الذي يعكس التقدم المستمر للجامعة في تعزيز مكانتها الاكاديمية والعلمية والبحثية محلياً وعربياً وقارياً وعالمياً .

بالإضافة إلى تحقيقها المرتبة 16 في تصنيف الجامعات العربية الصادرعن اتحاد الجامعات العربية 2024، وتصنيفها بالمرتبة 28 بتصنيف التايمز العربي.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان: إننا نفخر بهذا الإنجاز النوعي الذي يُضاف لسجلّ الجامعة الحافل بالانجازات، ونعتزّ بهذا الترتيب المتقدم الذي يعكس الجهود المتكاملة التي تبذلها جميع كليات ووحدات الجامعة لتحقيق هذا التميّز.

من جهته، صرّح رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني قائلاً:

إن النتائج المتقدمة في التصنيفات تمثل أوسمة فخرعلى صدرالجامعة وشهادة ريادة على جودة المسار الاستراتيجي الذي تسيرعليه .

وأضاف : إن هذه الانجازات غير المسبوقة تعزّز من المكانة الأكاديمية والبحثية للجامعة، وتكرّس دورها كمؤسسة تعليمية رائدة لها تأثيرها في الساحة الأكاديمية الدولية.

وهنأ الدكتور ماهر الحوراني كلا من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئة التدريسية وجميع منتسبي الجامعة بتحقيق هذا الإنجاز النوعي مؤكداً حرص الجامعة على تحقيق أهدافها في التنافسية العالمية من خلال تقديم تعليم نوعي بأعلى المعايير العالمية.