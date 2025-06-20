عجلون تشهد حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية

وطنا اليوم:شهدت محافظة عجلون اليوم، حركة سياحية نشطة خاصة في المواقع الدينية والسياحية البارزة مثل كنيسة سيدة الجبل في عنجرة وكنيسة مار إلياس إلى جانب تلفريك عجلون وقلعة عجلون.

وأكد مدير سياحة محافظة عجلون فراس الخطاطبة، أن المديرية تواصل جهودها في الترويج للمواقع الدينية والتراثية والسياحية في المحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الزوار من الدول المجاورة ضمن برامج الحج المسيحي التي تتضمن زيارة كنيسة سيدة الجبل وموقع مار إلياس، إضافة إلى المواقع الطبيعية والترفيهية مثل مسار التلفريك والقلعة.

وأضاف الخطاطبة أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير المنتج السياحي في عجلون بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وقالت المواطنة إيفان حداد، إن هذا اليوم يصادف اليوم الخامس والخمسين من موسم الحج المسيحي وهو ما جعل محافظة عجلون محط أنظار الزوار والحجاج من مختلف دول العالم نظرًا لما تتميز به من إرث ديني وتاريخي مرتبط بالمسيحية منذ القرون الأولى.

وأشار المواطن حسين المومني إلى أن تنوع المواقع السياحية في عجلون وخصوصًا القلاع القديمة والكنائس والمواقع الطبيعية الخلابة يجعلها وجهة مفضلة للسياحة العائلية والدينية، داعيًا إلى زيادة الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز البنية التحتية.