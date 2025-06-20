غروسي يصف وضع بوشهر بـ مقلق جداً .. وغوتيريش: نقف على حافة الهاوية

وطنا اليوم:قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل إن الوضع في بوشهر مقلق جداً.

وتابع غروسي “أي هجوم على بوشهر سيفضي إلى مستوى كبير من النشاط الإشعاعي الخطر”.

كما أوضح أنه تم استهداف بنى تحتية كهربائية في موقع نطنز للتخصيب.

وتابع “لم نبلغ بزيادة المستوى الإشعاعي في أصفهان”.

“حافة الهاوية”

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن توسع الصراع قد يشعل نارا في العالم لا يمكن مواجهتها، داعياً إلى “العودة إلى مفاوضات تتسم بالجدية”.

كما قال في جلسة مجلس الأمن “نحن أمام لحظة مفصلية وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية”.

وتابع “العالم يقف الآن على حافة الهاوية وعلينا مسؤولية كبيرة”.

إيران: هاجموا مواقعنا السلمية

بدوره، قال السفير الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن إسرائيل هاجمت المواقع النووية السلمية.

كما قال “إسرائيل تنتهك القانون الدولي”، معبرا عن قلق طهران من تقارير حول إمكانية انضمام الولايات المتحدة للحرب.

وتابع قائلاً “القصف الإسرائيلي لإيران وحشي”.

إسرائيل لإيران: كفى مسرحيات

بالمقابل، قال المندوب الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون للمندوب الإيراني “كفى مسرحيات.. كيف تتجرأ على طلب حماية من مجلس الأمن”.

كما قال في كلمته أمام مجلس الأمن “يجب عدم التغاضي عن طموحات إيران النووية”.

وتابع في حديث قائلا للمندوب الإيراني “حاولتم اغتيال دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو”

وأضاف “إيران تدعم المجموعات المتطرفة في عدد من مناطق العالم”.

الصين تدعو إسرائيل للتوقف

من جانبه، قال مندوب الصين في الأمم المتحدة، فو تسونغ، في كلمته بمجلس الأمن “على إسرائيل التوقف عن أفعالها لمنع حدوث كارثة”.

وتابع “ندين بأشد العبارات ما يحدث بين إسرائيل وإيران”.

روسيا: “إسرائيل تحاول جر دولة ثالثة إلى حربها”

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي تيبينزيا، في كلمته أن هجمات إسرائيل قوضت المفاوضات بين إيران وأميركا، مضيفاً “إسرائيل هي من اعتدت على إيران”.

كما تابع “إسرائيل عينت نفسها قاضيا بهجومها على إيران”، مشيرا إلى أن تل أبيب تحاول جر دولة ثالثة إلى حربها.

وأضاف المسؤول الروسي “أميركا وبريطانيا وفرنسا تحاول إقناع العالم بمزاعم خاطئة بشأن إيران”.

كذلك قال “إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر الغربي لمهاجمة إيران”.

دعم أميركي لإسرائيل

في حين قال المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، دروثي شيا، إن إيران نشرت الفوضى في المنطقة.

وأضافت “سنواصل دعم إسرائيل والوقوف أمام طموحات إيران النووية”.

فرنسا: نووي إيران تهديد لأمن أوروبا

من جانبه، قال المندوب الفرنسي في كلمته أمام مجلس الأمن، إن حصول إيران على النووي يهدد أمن فرنسا وأوروبا.

وتابع “الحل العسكري ليس مناسبا للملف النووي الإيراني”، مضيفاً “إيران لم تغتنم الفرص بشأن التوصل لحل حول برنامجها النووي”.

كذلك قال “يجب على إيران الالتزام بالنهج السلمي لبرنامجها النووي”.

بريطانيا: لحظة خطيرة

أما مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة فوصفت الصراع الإسرائيلي الإيراني بأنه “لحظة خطيرة للمنطقة بأكملها”.

كما قالت السفيرة باربرا وودورد أمام مجلس الأمن “العمل العسكري لا يمكن أن يضع حدا للقدرات النووية لإيران”.

وحثت وودورد طرفي الصراع الإسرائيلي الإيراني على حماية المدنيين، وقال”ضبط النفس أمر حيوي”.

باكستان: “هجوم إسرائيل يهدد العالم”

بدوره، قال عاصم أفتخار الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة أن هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم بأسره”.

كما قال “ندين بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر”، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية انتهكت سيادة إيران.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الأمن الدولي حول حرب إيران وإسرائيل، ويعقد بمبادرة من روسيا والصين وباكستان.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في 13 يونيو، اجتماعاً استثنائياً، بشأن العملية الإسرائيلية في إيران، وتم خلاله تقديم معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المنشآت النووية في طهران.