خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الشويات* *العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة ويواصل مسيرته كصوت للحق وركيزة للاستقرار*

وطنا اليوم – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل نهجه الثابت في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ضمن إطار من الوعي الوطني والتكافل المجتمعي، مستندًا إلى منظومة قيمية راسخة، تضع الإنسان في صميم الأولويات، وتُعلي من شأن الأمن والاستقرار بوصفهما ركيزتين لا غنى عنهما.

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس وفدا من أبناء عشيرة الشويات من محافظة عجلون، حيث قال إن ثبات الأردن على مبادئه لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل نهجًا راسخًا يعكس التزامًا تاريخيًا بالدفاع عن القضايا العادلة لأمته.

وأضاف العيسوي أن ما يشهده الإقليم من تطورات دقيقة يتطلب مواقف مدروسة تنبع من الإرادة الوطنية الحرة، مشيرًا إلى أن الأردن، لم يكن يومًا ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات، بل ظل وفيًا لقراراته السيادية، التي تُبنى على قراءة دقيقة للمصلحة الوطنية، وتحفظ كرامة الدولة، وتصون أمن أبنائها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الوطن ومقدراته مسؤولية لا تحتمل التردد ولا تخضع لأي شكل من أشكال المساومة.

وبين أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك قبل أيام أمام البرلمان الأوروبي، كان تجسيدًا صادقًا لمكانة الأردن السياسية والأخلاقية، ورسالة واضحة بأن الأردن سيبقى صوتًا للعدل، ومدافعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضًا لأي محاولة لتكريس ازدواجية المعايير أو تغييب العدالة الدولية.

وأكد العيسوي إن الأردن بقيادة جلالة الملك، يمضي بثقة وعزيمة نحو المستقبل، مرتكزًا إلى ثوابت وطنية راسخة ومواقف شجاعة في مواجهة التحديات، ومتمسكًا بدوره الأخلاقي والإنساني في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن جلالة الملك، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يواصل بكل إصرار الدفاع عن هوية المدينة ومكانتها، ويقود تحركًا سياسيًا وإنسانيًا متوازنًا يرتكز إلى ثوابت قومية لا تتبدل، ومبادئ لا تتراجع.

واشار العيسوي أن الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية والطبية، التي يقدمها الأردن على الاشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه المواقف تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة ظروفًا بالغة الدقة والتعقيد، تتطلب وعيًا وطنيًا متماسكًا، وتكافلًا مجتمعيًا يرسّخ الثوابت، ويعزز القيم الجامعة، ويحول التحديات إلى فرص، وهو ما نجح الأردن في تحقيقه بقيادة جلالة الملك، الذي جعل من الإنسان محور التنمية، ومن الأمن والاستقرار أولوية.

ونوه بالدور البطولي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون صمّام الأمان للوطن، ويحملون أمانة الدفاع عنه بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وبيّن أن الأردن، بقيادته الهاشمية، استطاع الحفاظ على موقعه كمنارة استقرار في إقليم مليء بالأزمات، بفضل نهج معتدل وسياسة حكيمة تستند إلى ضمير الأمة، وتجعل من صوت الأردن صوتًا للعقل والحق، يُنصت إليه القريب والبعيد.

وشدد على أن ما يمر به الإقليم من تغيرات متسارعة وتحديات فكرية وثقافية واجتماعية يتطلب مزيدًا من الوحدة والتماسك، ووعيًا يقوده المخلصون من أبناء الوطن، ويُسنده الشباب الذين يشكلون العمق الاستراتيجي لمسيرة البناء.

وفي سياق متصل، لفت العيسوي إلى أن المناسبات الوطنية التي نحييها في كل عام، ليست مجرد تواريخ عابرة، بل محطات مشرقة نستمد منها روح الكرامة والسيادة، ونجدد من خلالها العهد على المضي قدمًا في مسيرة التحديث والتقدم.

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم العميق بالجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الوطن وازدهاره في مختلف الميادين، وفي مختلف المحافل الدولية.

وشددوا على وقوفهم الراسخ خلف جلالة الملك، سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن أو التشكيك بمواقفه، مؤكدين أن الأردنيين، في جميع مواقعهم، يدركون حساسية المرحلة، ويتحصنون بالثقة والوعي والولاء لقيادتهم الهاشمية.

وثمّنوا الجهود التي يبذلها جلالة الملك في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وفي الدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل، على أسس من العدالة والكرامة، ورفض كل أشكال الهيمنة أو إدامة الاحتلال.

وأعربوا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وما يبذله من جهود حثيثة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التي يشهد لها التاريخ وتحترمها الشعوب، مؤكدين مضامين خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي.

كما ثمنوا الدور الحيوي الذي ينهض به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد والمساند للجهد الملكي.

وقدّموا التهنئة إلى جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية.