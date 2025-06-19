بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

قفزة نوعية جديدة: ” الجامعه الأردنية” في المرتبة 324 عالمياً حسب تصنيف QS 2026″كيو اس”

5 ساعات ago
قفزة نوعية جديدة: ” الجامعه الأردنية” في المرتبة 324 عالمياً حسب تصنيف QS 2026″كيو اس”

وطنا اليوم:معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعه الاردنيه يقول : نُهدي هذا التقدّم إلى الوطن وقيادته ونعتزُّ بما يحققه الأردنيون من إنجازات معرفية تنافسية”
وبهذا الانجاز التاريخي الجامعه الاردنيه الذي تحقق بهمة إدارتها وأسرتها يعتبر إنجاز اردني نعتز به ونفتخر في ظل قيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم فالجامعه الاردنيه نجحت في التحديث أكاديميا وبحثيا وبنى تحتية وخدمات وتفاعلا مع المجتمع وفي قيادة التأثير عالميا
رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور نذير عبيدات نموذج للقيادي الإداري الناجح الذي يعمل على مدار الساعه وكل وقته وفريقه وأسرة الجامعه للانجاز والتطوير والتحديث
فأصبحت اليوم الجامعه الاردنيه على مقياس كيو اس ٣٢٤ وهو إنجاز تاريخي بكل معنى الكلمه وسمعه وأثر عالمي كبير
الاردن قصة إنجاز ونجاح وأمن واستقرار بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
مصطفى محمد عيروط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

وسط ارتياح عام بين الطلبة .. البدء بتصحيح أوراق مبحث التربية الإسلامية

14:07

جثة داخل منزل في إربد والأمن يحقق

14:03

بداية فصل الصيف فلكيا السبت المقبل

13:57

وزير التربية يدعو طلبة التوجيهي لاتباع الارشادات وعدم الالتفات للشائعات

13:49

الأمن يتلقى عدة بلاغات بشأن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة

13:42

%95.5 رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

12:31

الأمن العام: إصابة طفلة بسقوط طائرة مسيّرة في الأزرق

12:28

علان ينصح الأردنيين بشراء الذهب

12:23

موقف أكون أو لا أكون

12:17

أميركا تحرك أصولا عسكرية وتضع قيودا لدخول أكبر قواعدها بالشرق الأوسط

12:08

الجيش الإيراني يهدد.. وإسرائيل تؤكد خامنئي سيدفع الثمن

11:48

مونديال الأندية.. يوفنتوس يقسو على العين الإماراتي بخماسية

وفيات
وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025