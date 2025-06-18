عمان الأهلية تكرم نخبة من طلبتها المتميزين في مختلف المجالات

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، نظّمت عمادة شؤون الطلبة يوم الثلاثاء الموافق 17 / 6 / 2025، حفلاً تكريمياً لنخبة من الطلبة المتميّزين، تقديرًا لإنجازاتهم التي أسهمت في تعزيز صورة الجامعة محليًا ودوليًا.

وشمل التكريم طلبة بارزين في المجالات الرياضية، والمبادرات المجتمعية والإنسانية، والعمل التطوعي، إضافة إلى أعضاء فرقة كورال الجامعة الذين قدّموا أداءً فنياً لافتًا خلال العام الجامعي.

واستُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجامعة، عبّر فيها عن فخر الجامعة، ممثلة برئيس هيئة المديرين الأستاذ الدكتور ماهر الحوراني، ونائب رئيس هيئة المديرين السيد عمر الحوراني، بما حققه الطلبة من إنجازات.

وأكّد على أهمية رعاية ودعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز روح الانتماء والتميز.

من جانبه، عبّر الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، عميد شؤون الطلبة، عن اعتزازه بالطلبة المُكرّمين، مثنيًا على جهودهم في المجالات الرياضية والفنية والثقافية وخدمة المجتمع، ومشيدًا بما حققوه من إنجازات رفعت اسم الجامعة والأردن في المحافل المحلية والدولية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات والدروع التقديرية والهدايا الرمزية على الطلبة المكرّمين وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من الحضور.

وقد بلغ عدد الطلبة المُكرّمين 40 طالبًا وطالبة.

ويأتي هذا الحفل تجسيدًا لرسالة الجامعة في دعم الطلبة وتقدير جهودهم، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميّز.