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الحملة الأردنية توزع الخبز في مواصي خان يونس بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية

دقيقة واحدة ago
الحملة الأردنية توزع الخبز في مواصي خان يونس بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية

وطنا اليوم:نفذت الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، حملة لتوزيع الخبز على العائلات النازحة في مواصي خان يونس، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية في مناطق الاكتظاظ والنزوح جنوب القطاع.
وشملت الحملة توزيع آلاف الأرغفة على مراكز الإيواء والتجمعات السكنية المؤقتة التي تستضيف نازحين من وسط وشرق خان يونس، في ظل انعدام الطحين وصعوبة الوصول إلى الأفران وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وجرى تنفيذ التوزيع عبر فرق ميدانية محلية، وبالتنسيق مع نقاط استقبال مجتمعية، لضمان وصول الخبز طازجًا إلى الأسر الأكثر تضررًا، وتغطية أكبر عدد ممكن من المخيمات التي تعاني من تدهور حاد في الأمن الغذائي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تدخلات إنسانية تنفذها الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية، في مجالات الإغاثة الغذائية والمائية والصحية، للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وبخاصة في مناطق الجنوب التي تستضيف أكبر موجات النزوح الأخيرة.


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