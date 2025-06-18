صيدلة فيلادلفيا تنظم يومها العلمي الثامن بعنوان: مستقبل الصيدلة في عصر الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:ضمن احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نظّمت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا يومها العلمي الثامن بعنوان “مستقبل الصيدلة في عصر الذكاء الإصطناعي”، تحت رعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، بحضور عمداء كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية، وعمداء الكليات في جامعة فيلادلفيا، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية للكلية

وتخلل اليوم العلمي عدد من الجلسات العلمية المتخصصة، تناولت محاور مهمة مثل: تعزيز الصحة من خلال التغذية السليمة، إدارة سلاسل التوريد العالمية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصيدلاني، التحول الرقمي في الاستخدام الرشيد للأدوية، واليقظة الدوائية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عميد كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا الدكتور نبيل النمر أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير مهنة الصيدلة، من خلال منصات ذكية تساعد على التنبؤ بمخزون الأدوية في الصيدليات، وتقديم توصيات دقيقة للجرعات، واكتشاف التفاعلات الدوائية المحتملة في الوقت الفعلي، مما يُسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وأوضح النمر أن التحول الرقمي بات يشكل ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصيدلاني، ومن الضروري مواكبة التطورات التكنولوجية لضمان تقديم خدمات دوائية دقيقة وفعّالة، مشددًا على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الصيدلاني والبحث العلمي سيفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة والباحثين، ويُعزز من فرص الابتكار في تطوير الأدوية واكتشاف علاجات جديدة.

وشكر الدكتور النمر رئيس الجامعة على رعايته ودعمه المستمر لأنشطة الكلية، وللجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذا اليوم العلمي، ممثلة بمستودع أدوية حسام النمر، وشركة أبوت، وشركة مجموعة الوافي، مشيدًا بجهود اللجنة التنظيمية والمتحدثين الذين أثروا اليوم العلمي بمداخلاتهم القيّمة.

وأشاد الحضور والمشاركون بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الغني، مؤكدين أن هذه الفعالية قد ساهمت بشكل كبير في تطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم في المجالات الحديثة ذات الصلة بمهنة الصيدلة.

يُشار إلى أن اليوم العلمي الثامن لكلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا يأتي في إطار سعي الكلية المتواصل لتعزيز الوعي المهني والعلمي لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وحرصها على مواكبة المستجدات العالمية في القطاع الصيدلاني، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. كما تؤكد الكلية من خلال هذا اليوم العلمي التزامها بدورها الريادي في تطوير مهنة الصيدلة، ودعم الأبحاث العلمية، وتوفير بيئة تعليمية مواكبة للتقدم التكنولوجي والتطورات الصحية الحديثة