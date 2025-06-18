الحرب الإيرانية تلغي حفل زفاف نجل نتنياهو

وطنا اليوم:في مقابلة مع قناة “14” العبرية، كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل جديدة تتعلق بإلغاء زفاف نجله أفنير نتنياهو، الذي كان من المقرر أن يُعقد يوم الاثنين في مزرعة “رونيت”.

وأوضح نتنياهو بحسب تصريحات أن أفنير وخطيبته فوجئا بالكامل بإلغاء الزفاف، حيث لم يكن بإمكانه إبلاغهما مسبقًا بسبب السرية الشديدة المحيطة بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وقال: “هو وخطيبته لم يكونا على علم، لأنني لم أستطع إبلاغهما بطبيعة الحال”.

وكانت وسائل الإعلام العبرية تحدثت في وقت سابق عن أن إسرائيل نفذت عملية خداع استراتيجية استمرت أيامًا قبل تنفيذ الهجوم الوقائي على إيران، شملت تحركات سياسية وإعلامية مكثفة لإيهام القيادة الإيرانية، وحتى الرأي العام الإسرائيلي، بأن لا نية للهجوم، من أجل الحفاظ على عنصر المفاجأة.

وشملت خطة التضليل إشارات إلى نوايا عائلية بزفاف وشيك، وسفر رئيس الحكومة وزوجته لقضاء عطلة شمال البلاد، كما ساهمت الأحداث السياسية الداخلية مثل التوتر حول قانون التجنيد وأحاديث عن حل الكنيست في تعزيز وهم الهدوء.

ويُذكر أن المعلومات حول العملية الصهيونية كانت محصورة بعدد قليل جدًا من المسؤولين، لضمان نجاح الخطة دون تسريبات قد تُفشل عنصر المباغتة.