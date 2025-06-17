أمانة عمان تنفذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة منطقة المحطة

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى أعمال هدم المرحلة الثانية ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.

وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، إن أعمال الهدم التي نفذتها أمانة عمان شملت أعمال هدم ٧ مباني تحتوي على ١٤ شقة و١٢ محلاً تجارياً.

واوضح ان اعمال الهدم تأتي في إطار المرحلة الثانية من المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة.

وبين ابو زيتون أن التعويضات تمت وفقاً لقانون الاستملاك، حيث تم تقديم تعويضان منفصلان لمالكي الأراضي والمنشآت، بالإضافة إلى تعويض للمستأجرين.

واضاف انه تم دفع ٥٠٪ من قيمة التعويض للمستأجرين الذين قدموا أوراقهم قبل الهدم، اضافة الى منحهم زيادة تبرع بقيمة ٥٠٠ دينار بدل نقل أثاث.

كما تم اعطائهم فترة كافية للاخلاء والترحيل، حيث تم أخذ قرار الاستملاك في شهر 2024/12 وتم الإخلاء في شهر 2025/6 بعد عطلة عيد الأضحى.

وتستمر أعمال الهدم لمدة يومين، بينما تستغرق أعمال نقل وتنظيف الموقع يوماً أو يومين.

ويهدف المشروع إلى تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفراغات خضراء.

كما تضمن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء حديقة المحطة.