كاتس يحذر خامنئي من مصير صدام .. هل يقدم الاحتلال على خطوة تصعيدية خطيرة

وطنا اليوم:وجّه وزير الدفاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحذيرًا مباشرًا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين، قائلاً: “من الأفضل له أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران”، في إشارة واضحة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأكد كاتس أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتواصل ضد “أهداف تابعة للنظام وأخرى عسكرية في طهران”، مشيرًا إلى الضربة الأخيرة التي استهدفت هيئة البث الإيرانية، التي وصفها بأنها “ذراع للدعاية والتحريض”.

وفي رسالة موجهة إلى سكان العاصمة الإيرانية، قال كاتس: “ندعو المدنيين في طهران إلى مغادرة هذه المواقع وفق تعليمات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالفارسية، حفاظًا على سلامتهم”.

وأضاف كاتس: “سنواصل اليوم أيضا ضرب أهداف تابعة للنظام والمؤسسة العسكرية في طهران، كما فعلنا بالأمس مع هيئة البث والدعاية والتحريض التابعة للنظام”.

وختم تحذيره بالقول: “لا تعرضوا أنفسكم للخطر، ولا تكونوا رهائن بيد الديكتاتور الذي يستخدمكم لحماية سلطته. يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل عدو، في كل مكان”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية تبادل الضربات العسكرية والهجمات السيبرانية، في وقت تتسارع فيه التحذيرات الدولية من انفجار أوسع في المنطقة.