مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بجروح خطيرة في غزة

وطنا اليوم:أفاد موقع “واينت” العبري اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح الموقع أن جندي برتبة رقيب يعمل في الكتيبة 12 من لواء الجولاني قتل وأصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطيرة، في معركة جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كانوا يعملون فيها.

كما أكد الموقع أنه وفي نفس الحادث أصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 869.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان مساء أمس الاثنين، عن مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة، وقد لقي حتفه خلال عملية عسكرية تخللتها معركة وتفجير مبنى مفخخ في محيط مدينة رفح.