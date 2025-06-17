بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بجروح خطيرة في غزة

17 يونيو 2025
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بجروح خطيرة في غزة

وطنا اليوم:أفاد موقع “واينت” العبري اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
وأوضح الموقع أن جندي برتبة رقيب يعمل في الكتيبة 12 من لواء الجولاني قتل وأصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطيرة، في معركة جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كانوا يعملون فيها.
كما أكد الموقع أنه وفي نفس الحادث أصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 869.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان مساء أمس الاثنين، عن مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة، وقد لقي حتفه خلال عملية عسكرية تخللتها معركة وتفجير مبنى مفخخ في محيط مدينة رفح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

*فريق الهجوم الوطني!!*

23:10

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يقدم مرافعة نبيلة عن “الأخلاق” .. والسطر الأول : “أعيدوا الحق لأهله”

23:05

مدرسة الجيش والعميد الحياري مثالاً

22:54

الاردن وخطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي

22:19

ميادة شريم : خطاب الملك دعوة للقيم الأخلاقية وتحذير من الانفلات والوحشية.. وهذا موقف الأردنيين كافة

21:59

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

20:46

الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا

20:42

قراءة في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

20:40

الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لإجلاء مواطنيه من منطقة الشرق الأوسط

20:31

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

20:30

العمرو يكتب: “كلمة تتجاوز الجغرافيا: الملك يواجه العالم بالحقيقة من منصة البرلمان الأوروبي

20:24

الطيران المدني : هبوط أعداد المسافرين 51% بسبب التوترات الإقليمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكة